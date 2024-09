Socios del Psoe dará su voto al PP para que se reconozca a Edmundo González como presidente electo

En el Congreso de España, dos socios del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), que apoyaron la formación del gobierno, han decidido dar su voto a la proposición del Partido Popular (PP) para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC), quienes respaldaron al Psoe para que Pedro Sánchez se mantuviera en el poder, ahora se unen al partido opositor para simbólicamente reconocer a González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio en Venezuela.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, confirmó que los cinco parlamentarios de su partido se sumarán a la propuesta de los conservadores españoles, a pesar de expresar su descontento por el uso político que tanto el Psoe como el PP hacen de la crisis en Venezuela.

Esteban manifestó su confianza en el triunfo de González Urrutia, candidato presidencial respaldado por la Plataforma Unitaria Democrática, a pesar de la proclamación de Nicolás Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la validación posterior por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Postura del Psoe ante el reconocimiento del Congreso

Aún no se ha definido la posición que tomará el Psoe. El gobierno de Pedro Sánchez insiste en la publicación de las actas de votación y resultados en Venezuela, no reconoce la victoria de Maduro y presiona a la Unión Europea para la divulgación de los datos electorales.

Sin embargo, el Psoe evita reconocer a González Urrutia para no repetir la situación ocurrida en 2019 con Juan Guaidó, ex presidente de la Asamblea Nacional. La resolución propuesta por el PP al Congreso critica a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente socialista, por su silencio tras los resultados electorales en Venezuela, a pesar de haber sido observador internacional en el proceso.

Además, el PP cuestiona al Psoe por recibir a Edmundo González Urrutia en España como asilado político, una solicitud realizada por el propio líder opositor desde Venezuela.

Aunque el reconocimiento de González Urrutia por el Congreso será simbólico y no vinculante, representa un llamado al gobierno para que tome una postura al respecto, al igual que lo harán los diputados en el debate del 11 de septiembre.