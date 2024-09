Migrantes en EEUU estafados por presunto integrante del Tren de Aragua – Noticias Todos Ahora

Estafa a migrantes: Promesas falsas de residencia permanente revelan red de estafadores

Una presunta “corte de migración” liderada por un individuo vinculado al Tren de Aragua, prometió la tan ansiada residencia permanente a migrantes, pero al final resultó ser una estafa. Rusbelys Robles, una enfermera venezolana que llegó a Nueva York en 2022 con su familia después de atravesar 13 países de América Latina, fue una de las víctimas de esta organización fraudulenta.

Según Univisión, los estafadores, dirigidos por un individuo que se identifica como Gustavo Cortez Osco, se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas que buscan regularizar su estatus migratorio, ofreciendo soluciones rápidas y fáciles a cambio de grandes sumas de dinero.

Robles pagó 3.365 dólares a los estafadores, parte de los cuales obtuvo mediante préstamos y el resto trabajando como limpiadora de casas en Nueva York. Durante meses, los estafadores la mantuvieron ilusionada con documentos falsos y promesas de que su caso estaba en trámite. Incluso la llevaron a una “audiencia” virtual, donde un actor representaba el papel de un juez de inmigración.

Otra víctima de la red fue Nivida Yolanda Green, una hondureña que llegó a Nueva York hace seis años con sus cuatro hijos y pagó 1.115 dólares creyendo que obtendría asilo político en ocho días.

Cortez Osco y sus conexiones con el Tren de Aragua

Univisión confirmó que la organización de Cortez no recibía directamente el dinero de las víctimas, sino que contaba con intermediarios que operaban a través de cuentas bancarias en Estados Unidos mediante Zelle. Además, se reveló que el falso abogado no tenía una oficina en un edificio en New Jersey como afirmaba, y en una llamada a Univisión, admitió que todo era una estafa.

Cortez Osco, quien afirmó estar cumpliendo una condena de 55 años por homicidio, extorsión y lavado de dinero en el penal de Tocuyito en Venezuela, se jactó de pertenecer al Tren de Aragua y minimizó el impacto de sus crímenes contra los migrantes. Sin revelar su verdadero nombre ni nacionalidad, aseguró que nunca ha estado en territorio estadounidense.

Tanto la venezolana como la hondureña presentaron una denuncia por fraude en la policía de Nueva York, poniendo al descubierto esta red de estafadores que se aprovecha de la desesperación de los migrantes en busca de una vida mejor en Estados Unidos.