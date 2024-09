Nicolás Maduro dice que González Urrutia le pidió “clemencia” y niega denuncia de coacción

El presidente Nicolás Maduro afirmó el jueves que el líder de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, le solicitó “clemencia” para abandonar el país, desmintiendo cualquier tipo de coacción por parte del Gobierno para facilitar su exilio a Madrid.

“Me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, que no cumpla con lo prometido y alegue su propia torpeza y cobardía para intentar salvarse de no se sabe qué”, expresó Maduro durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Maduro respondió de esta manera a las acusaciones del opositor, quien el miércoles denunció haber sufrido “coacción, chantajes y presiones” que lo llevaron a firmar una carta que le permitió obtener el salvoconducto para abordar un vuelo de las Fuerzas Aéreas españolas desde Caracas hacia España, donde ha solicitado asilo político.

La denuncia de González Urrutia

El abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática asegura que el documento fue presentado por representantes del Gobierno bajo amenazas de consecuencias si no lo firmaba, una situación que, en su opinión, invalida el texto.

No obstante, Maduro reiteró que no hubo presiones, sino que, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se trató de una negociación cordial solicitada por González Urrutia.

Rodríguez mencionó que la carta en cuestión representa una “capitulación” por parte del opositor, quien ha denunciado fraude en las elecciones del 28 de julio, donde Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral sin que se conozcan los resultados detallados.

Desde entonces, el país ha enfrentado una crisis política a raíz de las denuncias de fraude planteadas por González Urrutia, quien se proclama vencedor de los comicios y ha recibido respaldo de diversos gobiernos en su reclamo.