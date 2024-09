Rodríguez amenaza con publicar segundo documento que “compromete” a González Urrutia

El presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, se dirigió nuevamente a los medios de comunicación por segundo día consecutivo para presentar pruebas que, según él, demuestran que Edmundo González Urrutia aceptó su derrota electoral antes de exiliarse en España y “capituló” ante Nicolás Maduro.

En una transmisión por el canal estatal VTV, Rodríguez mostró audios de las conversaciones que tuvo con González Urrutia en la Embajada de España en Caracas, donde se refugió antes de partir a Madrid. Estos audios supuestamente confirman la versión que Rodríguez expuso anteriormente sobre la carta firmada por el excandidato de la oposición, quien alegó que la firma fue coaccionada.

Es importante destacar que Rodríguez asegura haber grabado secretamente esa reunión con su teléfono celular, una acción que va en contra del marco legal.

“Lo primero que notamos fue una intención firme, por no decir desesperada, de irse ese mismo día a España”, afirmó Rodríguez, agregando que González actuó bajo la influencia del alcohol que había compartido con autoridades diplomáticas de España horas antes y durante la reunión.

Además, el presidente de la AN señaló que González admitió en la reunión privada que María Corina Machado estaba involucrada en planes para generar violencia y desestabilizar el país. También reveló que González aseguró que no iba a establecer gobiernos paralelos tras abandonar el país, una promesa que, según Rodríguez, no cumplió al llegar a España.

El parlamentario afirmó que posee un segundo documento firmado por él y recibido por Edmundo González, en el que solicita por sus bienes y los de su familia, advirtiendo que podría hacerlo público si es necesario.

Finalmente, Rodríguez justificó la grabación de audios y videos de la reunión en la Embajada de España como parte de su intento por respaldar sus declaraciones.