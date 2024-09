Primero Justicia no acepta la renuncia de Capriles Radonski

La Junta Directiva de Primero Justicia ha rechazado la renuncia de uno de sus integrantes, Henrique Capriles Radonski, según lo anunció la organización a través de sus redes sociales.

Después de una reunión de emergencia, la tolda aurinegra decidió no aceptar la renuncia presentada por Capriles y estableció la creación de un grupo de trabajo para analizar los elementos mencionados en la carta que hizo pública.

En un comunicado emitido el 23 de septiembre, se enfatizó que “En Primero Justicia nuestro compromiso, enfoque y energía se centra en la defensa de los resultados del 28 de julio”.

Además, se informó que otro punto aprobado fue la “autoexclusión partidaria, prevista en nuestros estatutos, de Eudoro González, por haber actuado de forma unilateral en el exilio forzado del presidente electo Edmundo González Urrutia”.

En una entrevista en el programa Entre Líneas de Unión Radio, Ángel Medina, miembro de la directiva, aclaró que Capriles no está renunciando a su militancia en el partido.

“Para quien me esté escuchando, él no está renunciando al partido sino a la junta directiva nacional y en una reunión de la dirección del partido, todos decidimos no aceptar esa renuncia”, dijo Medina.

Por su parte, el dirigente justiciero Juan Pablo Guanipa afirmó que PJ sigue comprometido en defender los resultados del 28 de julio, apoyar a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y mantener el enfoque en la lucha opositora.

“La militancia y la dirigencia de Primero Justicia sigue firme en su voluntad de defender la victoria del 28 de julio. Ese es el mandato que nos dio el pueblo venezolano y vamos a darlo todo por cumplirlo”, escribió Guanipa.