Así puedes eliminar las manchas del sofá con solo 5 ingredientes.

El cuidado de la limpieza del hogar es fundamental para mantener el polvo, las bacterias y la humedad lejos y que no alteren la tranquilidad ni el orden. Sin embargo, hay varios sectores que son más comunes que se manchen, como los sofás que pueden quedar impregnados con algún líquido y grasa y será un dolor de cabeza si queremos eliminarlo. Por eso, vamos a compartirte el gran truco que se hizo viral y que consta de algunos ingredientes que son claves.

Los sofás están hechos de diferentes materiales que lo terminan haciendo sensibles a cualquier daño que puedan recibir y obviamente están expuestos a que se ensucien. Si tienes el sofá frente al televisor y te gusta recostarte a mirar películas mientras comes algo, lo más probable es que alguna mancha caiga sobre la tela, lo que será un grave problema porque será difícil removerla y tendremos que hacer magia para dejar el sofá reluciente. Además, contribuirá a un mal olor.

Si has probado con todos los productos y la mancha del sofá no sale, déjame decirte que tenemos una solución muy efectiva que solucionará todos tus problemas. Es que no hace falta gastar dinero en costosos productos, sino que con ingredientes caseros, podrás dejar el tapizado totalmente reluciente y como si nunca se hubiera manchado, por lo que debes prestar atención.

En TikTok se viralizó un video de una influencer que compartió el método para eliminar las manchas del sofá con cinco ingredientes que son los siguientes: agua, detergente líquido; vinagre blanco; bicarbonato de sodio y suavizante. El siguiente paso consiste en remover bien hasta obtener una solución desengrasante y que además vas a poder deshacerte de los olores.

Una vez que tengas la solución con estos ingredientes, vas a tener que buscar un paño de microfibra, remojarlo y posteriormente pasar por toda el sofá; tanto en los asientos como en los costados y así removerás todas las manchas. Es un truco efectivo con el que podrás incluso aplicar sobre otras superficies similares.