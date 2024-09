Venezolanos afectados por suspensión de vuelos con Chile exigen reembolso a Estelar: “¡Necesitamos ayuda urgente!. Son miles los afectados por la suspensión de vuelos ordenada desde Caracas por la Cancillería.

Abundan casos de reunificación familiar y viaje por enfermedades. Hubo personas que lo vendieron todo y ahora quedaron varados. La aerolínea aún no ofrece respuestas a las exigencias de devolución de su dinero. Ellos claman por apoyo.

Por Raúl Semprún Crónicas de Chile

El drama se amplia

En un grupo de whatsapp, cientos de afectados por el corte de vuelos comerciales entre Chile y Venezuela acentúan su incertidumbre por la medida ordenada por Caracas, a través de la Cancillería, tras el discurso del presidente Gabriel Boric en la sede de la ONU.

Con incertidumbre, desorientados y sacudidos emocionalmente por el esfuerzo que representó el costo del pasaje y la posibilidad real de perder la oportunidad de reunirse con sus seres queridos tras años de sacrificios y superación de obstáculos burocráticos, los afectados exigen respuestas a Estelar.

“Logré hacer todos los trámites y ahora pasa esto”, expresa Ricardo Graterón, quien invirtió 460 mil pesos (aproximadamente 510 dólares) para el boleto de su madre, quien lo visitaría a en Chile el próximo 12 de octubre.

“Ella tiene una Visa de Reunificación Familiar que tiene límite de tiempo y necesito al menos me devuelvan la plata para ver otro medio de cómo se pueda venir. Yo estoy solo en Chile hace siete años y ahora que logré todo para hacer los trámites correctos, pasa esto, yo estoy esperándola, por favor necesito ayuda urgente”, manifestó.

Graterón resalta que no cuenta con el dinero para comprar otro boleto y que comenzó a correr el lapso de 90 días de vigencia del documento.

En el grupo, en un marco de crispación, los afectados acordaron ir a la sede de Estelar, donde funciona Del Valle Travel y la mayoría adquirió los boletos, pero no hay soluciones.

La espera desespera

“Estimado pasajero el pasado día 25 de septiembre fue emitido por la autoridad aeronáutica venezolana un NOTAM (Notice To Air Mission) en el que se indica la suspensión de las operaciones aerocomerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile. Por favor manténgase atento a nuestras cuentas de Instagram @aerolineasestelar dónde se estarán publicando actualizaciones de la información”, adelantaron en la empresa de transporte aéreo.

Julio César Gómez compró su boleto el pasado 24 de septiembre, tan solo un día antes de la cancelación de viajes, a través de la oficina, ubicada en la calle Mariano Sánchez Fontecilla 356, comuna de Las Condes en Santiago de Chile, por un costo equivalente a $437,72 dólares americanos.

Luego que se hiciere pública la noticia, se encontró la oficina cerrada con un aviso que decía que habían retirado el personal de ese lugar y que las comunicaciones serían a través de medios digitales, canales que aún no ofrecen solución a la medida anunciada.

“He solicitado por todas las vías el reembolso del dinero cancelado. He enviado correo, mensaje por cuenta Instagram, llamada al call center con sede en Caracas y por ninguna vía he podido recibir por parte de la aerolínea información al respecto. Como yo habemos cientos de personas afectadas que necesitamos gestionar a la brevedad posible el reintegro del dinero en su totalidad”.

Por ello abundan denuncias ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que solicita un plazo máximo de 18 días hábiles para ofrecer respuestas.

El problema es que el tiempo pasa y hay además de casos prolongados de intentos de reunificación familiar, personas que lo vendieron todo y se quedaron sin recursos en Santiago y mucha gente a la que por temas de salud personal o de algún familiar la espera se convierte en pesadilla.

“Mi pareja tiene cáncer”

Hay situaciones dramáticas que afectan a quienes compraron pasajes a la aerolínea.

Eduardo Rodríguez decidió volver a Venezuela por la enfermedad de su pareja. Renunció a su trabajo, optó por hacer su salida voluntaria del país y ya no cuenta con los medios para pagar más meses de arriendo. “Agoté mis recursos económicos para comprar un boleto aéreo por Estelar y les he escrito para que me hagan mi reembolso y solo tengo respuesta negativa. Necesito el dinero ya que no tengo para poder comprar otro boleto aéreo”, exclamó.

Otro caso es el de Mónica Rodríguez, quien soñaba viajar con su familia para Venezuela para que su hijo de siete años conociera el país donde nació y vivió su primer año de vida y conociera a su familia y abuelos.

Rodríguez compró en primera instancia el pasaje por Latam a través de Lima y fueron cancelados los vuelos. Con el dinero del reembolso costeó su viaje a través de Estelar, pensando que, al ser una aerolínea venezolana, la relación comercial iba a ser más fluida y sin conflicto.

“Ahora por segunda vez se suspenden los vuelos y en esta ocasión, de forma indefinida. En nuestro caso, solo queremos la devolución del dinero. Ya ha sido demasiado estresante y angustiante mental y económicamente”, expuso.

Con tristeza sostiene que, a raíz de lo sucedido, no ve que sea viable viajar de vacaciones a su país por la preocupación o la incertidumbre que, al estar allá, no puedan regresar.

En el grupo, con afectados en Venezuela y Chile, se nutren con información en procura de buscar soluciones en función de los traslados. Sin embargo, la mayoría insiste en que Estelar le devuelva el dinero que con tanto sacrificio invirtieron en un sueño que se convirtió en pesadilla.