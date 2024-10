Gustavo Petro asegura que busca “darle una salida a Venezuela, de tipo político y pacífico”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el lunes 30 de septiembre que está colaborando con el gobierno de México para encontrar una solución política y pacífica para la crisis en Venezuela. Petro se encuentra en México para asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que se llevará a cabo el martes 1 de octubre.

Se espera que durante la toma de posesión de Sheinbaum, la primera mujer en ser presidenta de México, se lleve a cabo una reunión entre los gobiernos de Brasil, Colombia y México para establecer una postura conjunta sobre la situación en Venezuela.

Petro previamente había afirmado que no reconocería la presidencia de Nicolás Maduro si no se presentaban las actas electorales. Aunque se esperaba una reunión entre Petro y Lula da Silva en la Asamblea General de la ONU, esta no se materializó públicamente.

Tanto Colombia como Brasil han exigido la publicación de las actas electorales que determinarían al ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Por su parte, México ha mantenido una postura más moderada, expresando su deseo de una resolución pacífica en el país caribeño.

México, Colombia y Brasil buscan una postura común sobre Venezuela

En sus declaraciones, Petro mencionó que “México y Colombia tienen diferencias y diversidades”, pero que buscan una solución para Venezuela. “Estamos trabajando en ese esfuerzo”, afirmó el presidente colombiano antes de continuar con sus actividades.

Estas declaraciones de Petro surgen un día antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México. El evento no contará con la presencia de Nicolás Maduro, cuya asistencia no ha sido confirmada. Sin embargo, medios mexicanos sugieren que un representante del mandatario venezolano estará presente.

La semana pasada, se esperaba que Lula y Petro sostuvieran una reunión sobre Venezuela durante la Asamblea General de la ONU, pero no se ha confirmado si este encuentro tuvo lugar.

Petro también ha expresado su opinión sobre dos aspectos importantes. Primero, señaló que es probable que Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato en enero de 2025. Además, en una entrevista con CNN, Petro afirmó que sin la publicación de las actas electorales, no habría reconocimiento a Maduro por parte de Brasil y Colombia.

México, por otro lado, ha mantenido su postura de no intervención en asuntos de otros países y ha expresado su deseo de una solución pacífica para la crisis en Venezuela. Con la nueva presidenta juramentada, queda por verse si habrá cambios en la política exterior mexicana o si Sheinbaum seguirá la línea de Andrés Manuel López Obrador.