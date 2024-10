Centro Carter presenta en la OEA actas electorales del 28 de julio

La líder de la misión electoral del Centro Carter en Venezuela, Jennie Lincoln, compareció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar actas de votación correspondientes a los comicios presidenciales del 28 de julio. Estas actas, según Lincoln, son clave en la determinación de los resultados electorales, siendo analizadas por la oposición y misiones internacionales independientes que confirman la victoria de Edmundo González con más del 60% de los votos.

María Corina Machado, líder opositora, respaldó la presentación de Lincoln a través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), destacando que las actas originales que respaldan la victoria de González han llegado a la OEA, lo que considera como una prueba contundente de la verdad detrás de los resultados del 28 de julio.

Tras abandonar el país, el Centro Carter emitió un informe preliminar que señalaba irregularidades en los comicios presidenciales, concluyendo que no cumplían con los estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no podían ser considerados democráticos.

Centro Carter entregará actas a la OEA

Además, Lincoln anunció que al finalizar la sesión del Consejo Permanente de la OEA entregaría las actas a los representantes del organismo. La Plataforma Unitaria Democrática, junto a Machado y González Urrutia, presentaron en un sitio web independiente más del 80% de las actas, respaldando la victoria de González, a pesar de la proclamación de Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 29 de julio.

A pesar de las afirmaciones del CNE y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificando la victoria de Maduro, diversos gobiernos y líderes internacionales no han reconocido su triunfo y exigen la presentación de resultados detallados por mesa de votación, algo que hasta la fecha el CNE no ha cumplido. El Centro Carter desestimó la denuncia de hackeo a la plataforma del CNE en su informe preliminar y cuestionó al presidente del organismo por no cumplir con la entrega de resultados completos como lo establece la ley electoral venezolana.