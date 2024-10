Rector Delpino relata a González Urrutia sus últimas horas en el CNE el 28 de julio

El candidato victorioso en las elecciones venezolanas, Edmundo González Urrutia, se ha reunido con el rector disidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Delpino, en una reunión privada en Madrid, donde actualmente reside el opositor venezolano.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de González Urrutia.

Aunque no se han revelado detalles sobre esta reunión, se ha sabido que Delpino compartió algunos acontecimientos ocurridos en la sede del Poder Electoral el 28 de julio, horas antes de que el CNE anunciara a Nicolás Maduro como ganador.

Tras una serie de conversaciones, Delpino decidió contactar a líderes de partidos de oposición, como reveló en una entrevista con Noticias Caracol el 29 de agosto. Posteriormente, al discrepar con la decisión de emitir un boletín con solo el 58% de las actas totalizadas (cuando lo usual es hacerlo con el 90% o más), abandonó la sede del Poder Electoral.

Delpino, uno de los cinco rectores principales del organismo electoral, fue el único que no respaldó los resultados ofrecidos. La noche del 28, cerca de la medianoche, abandonó el recinto para no apoyar la emisión del primer boletín.

Desde entonces, Delpino ha permanecido en la clandestinidad en Venezuela y posteriormente salió del país hacia Bogotá.

En una declaración al The New York Times, Delpino afirmó que no había recibido pruebas de que Maduro hubiera ganado las elecciones, según un artículo publicado en dicho medio el 26 de agosto, casi un mes después de los comicios venezolanos.

En las últimas semanas, el funcionario ha estado en Madrid, donde se reunió con González Urrutia y diversas autoridades españolas.