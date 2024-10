¿Qué sugieren en Europa para solucionar la crisis en Venezuela?

Presión internacional, la estrategia para la crisis postelectoral en Venezuela según Josep Borrell

La crisis postelectoral en Venezuela sigue sin una solución clara a la vista. Sin embargo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha expresado su opinión sobre la mejor estrategia a seguir: la presión internacional.

En declaraciones a la agencia de noticias EFE, Borrell enfatizó que la salida al conflicto entre la oposición y el chavismo en Venezuela debe ser a través de la política, respaldada por la presión internacional.

“La solución a Venezuela no puede ser más que política. Tiene que surgir de la presión internacional”, afirmó Borrell antes de participar en un debate sobre la situación en Oriente Medio en la Eurocámara.

Borrell anticipa la toma de posesión de Nicolás Maduro

El jefe de la diplomacia europea vaticinó que Nicolás Maduro asumirá la presidencia el próximo 10 de enero, a pesar de las declaraciones de los opositores Edmundo González y María Corina Machado.

En cuanto a la legitimidad de Maduro, Borrell dejó en claro que no hay reconocimiento por parte de la Unión Europea. “Nosotros no reconocemos que tenga legitimidad democrática. Así lo ha dicho el Parlamento Europeo, no se reconoce. Y lo va a decir el próximo Consejo Europeo”, adelantó.

El próximo Consejo Europeo, programado para los días 17 y 18 de octubre, abordará la situación en Venezuela. Borrell expresó su escepticismo sobre el supuesto triunfo de Maduro, destacando que “todo demuestra que no ha sido así”.