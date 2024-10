Kate Middleton tuvo su primera actividad tras finalizar quimioterapia

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, realizó su primera aparición pública después de finalizar su tratamiento contra el cáncer el pasado 9 de septiembre. Acompañada por su esposo, el príncipe Guillermo, la pareja visitó el Centro Comunitario de Southport en Inglaterra.

En este acto, se reunieron con rescatistas y familias afectadas por el trágico ataque con cuchillo que tuvo lugar en julio durante una clase de baile inspirada en Taylor Swift. Los príncipes expresaron su apoyo a la comunidad de Southport y destacaron la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en momentos de tragedia.

A tan solo 23 días de finalizar su quimioterapia, Middleton hizo su regreso público junto a su esposo y Liz Hatton, una fotógrafa adolescente que también ha estado luchando contra la misma enfermedad.

We continue to stand with everyone in Southport. Meeting the community today has been a powerful reminder of the importance of supporting one another in the wake of unimaginable tragedy. You will remain in our thoughts and prayers. W & C pic.twitter.com/CP2DXJaqW2

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2024