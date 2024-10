Borges se defiende de acusaciones dentro de PJ: Hay una ansiedad increíble por pasar la página del 28 de julio

El líder de Primero Justicia (PJ) y excoordinador nacional de dicha organización, Julio Borges, ha emitido declaraciones sobre la crisis en el partido, aclarando que las diferencias se centran en la defensa de los resultados electorales del 28 de julio a favor de Edmundo González y no en cuestiones internas o personales.

En una entrevista con el medio La Patilla, Borges, quien también se desempeñó como representante del gobierno interino de Juan Guaidó para las Relaciones Internacionales, advirtió que el poder político en Miraflores busca tomar el control del partido manipulando su agenda interna, y que hay dirigentes que lo permiten con el fin de recuperar la tarjeta. Además, señaló que aquellos que estén enfocados en las elecciones regionales y parlamentarias de 2025 están desconectados del pueblo que expresó su deseo de cambio en las elecciones presidenciales.

“La realidad es que desde hace más de un año, dentro de PJ ha habido dos visiones contrastantes: mientras algunos apoyábamos la realización de primarias, la búsqueda de una candidatura unitaria, una campaña entregada y la defensa a ultranza del 28J, hay otra visión que, dentro de PJ, hizo todo lo posible para evitar las primarias, favorecer la candidatura de Manuel Rosales, no respaldó a María Corina en la campaña y, tras el 28J, busca desesperadamente pasar la página de esa gesta heroica”, criticó Borges.

“Copian a la dictadura”

El ex presidente de la Asamblea Nacional también negó las acusaciones en su contra sobre malos manejos financieros dentro de PJ y aseguró que, al entregar la coordinación del partido hace dos años, lo dejó sin deudas y con un fondo de ahorro para su mantenimiento.

El 9 de octubre, un reportaje de la periodista Celina Cárquez para Efecto Cocuyo reveló la crisis interna en PJ protagonizada por líderes fundadores como Borges y Henrique Capriles. Según fuentes internas, Capriles acusó a Borges de no rendir cuentas al partido sobre los manejos financieros y de no creer en las elecciones. También acusó al ex representante de la MUD ante el Poder Electoral, Juan Carlos Caldera, del ala de Borges, de filtrar información al Sebin sobre González Urrutia durante la campaña.

“Me preocupa que se me acuse de conspirar utilizando las mismas acusaciones que la dictadura usa contra los dirigentes, los periodistas, quienes pasan por una alcabala, quienes tienen su teléfono revisado, y los 1.800 venezolanos injustamente encarcelados hoy. Para ellos, todos somos conspiradores”, rechazó Borges.

Borges expresó su preocupación por las acusaciones infundadas y advirtió que “Venezuela no merece que nuestros líderes imiten los métodos de la dictadura”.

Además, condenó el fraude electoral del 28 de julio y criticó que, a pesar del claro triunfo de la oposición según las actas electorales y la detención de miles de personas por protestar, haya quienes dentro de PJ difundan acusaciones falsas para crear una crisis interna.

“Las únicas razones que vemos son tres: una rivalidad absurda y el no reconocimiento de María Corina Machado, a quien nunca respaldaron en la campaña ni promocionaron sus eventos, incluso llegando a cortarla de las fotos en redes; en segundo lugar, quieren enviar un mensaje de deslinde con la lucha por hacer valer el 28J y comenzar a normalizar y ceder al chantaje de siempre. En tercer lugar, la posibilidad de ganar méritos para que la dictadura regale la tarjeta de Primero Justicia a quien se pliegue a su agenda”, afirmó.

“El régimen quiere dividir a la oposición”

Borges advirtió que, además de intervenir en partidos políticos, inhabilitar a dirigentes de la oposición y perseguirlos, el gobierno de Nicolás Maduro busca cooptar a PJ y dividir a la oposición entre quienes lo reconocen como presidente y coexisten con su gestión y aquellos que no lo hacen y son excluidos de la participación política.

“(…) No es la forma ni el medio. Hemos tenido reuniones muy largas para ratificar el 28J, el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González; de esas discusiones surgen las preocupaciones que mencioné anteriormente. En el fondo, en Primero Justicia hay una lucha para evitar que Nicolás Maduro secuestre el partido. Como dijo recientemente María Corina Machado, el país no perdonará a quienes no den la pelea desde todas sus posiciones”, afirmó.

Recordó que el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, está injustamente encarcelado y que el chavismo inició una reforma de leyes electorales al estilo cubano para limitar la participación de los partidos políticos en las elecciones.

“En estas circunstancias, aquellos que piensen en las elecciones regionales y parlamentarias sin lograr materializar el triunfo del 28J están desconectados del pueblo venezolano. Parte del debate en Primero Justicia es entre quienes luchamos por defender el sentimiento de un pueblo que se siente robado y desea materializar el 28 de julio, y aquellos que tienen una visión personalista y acomodaticia”, subrayó.

En este sentido, Borges rechazó cualquier intento de retomar conversaciones parciales y unilaterales con el gobierno de Maduro pensando en los próximos comicios. En cambio, apoyó la negociación impulsada por Machado y González Urrutia para establecer la verdad del 28J.

“Creemos que debemos fortalecer un movimiento interno para luchar por la verdad del 28J. Además, debemos seguir construyendo una coalición internacional con Edmundo y María Corina para lograr el reconocimiento de ese triunfo histórico y ejercer mayor presión sobre la dictadura para iniciar un proceso de transición ordenada antes de enero”, concluyó.

