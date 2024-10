Edmundo González: Juramentación fuera del país no es un escenario planteado

El líder opositor político, Edmundo González Urrutia, ha descartado la posibilidad de ser juramentado como presidente electo de Venezuela fuera del país, luego de su exilio desde septiembre pasado.

En una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Español, la primera que otorga a un medio de comunicación desde su llegada a España, González Urrutia expresó que la juramentación como Jefe de Estado en el exilio no está contemplada, debido a la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de aceptar los resultados adversos de las elecciones.

“No tengo planeado ese escenario en este momento, la juramentación debe ser ante la Asamblea Nacional en Venezuela”, aclaró el líder opositor, quien asegura que, según el 83,5 % de las actas de las elecciones del 28 de julio, ganó las presidenciales, tal como sostiene la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática.

“¿Es su meta regresar a Venezuela el 10 de enero?”, preguntó la periodista Alejandra Oraa, a lo que González Urrutia respondió: “Así es”.

El político reiteró su creencia en la negociación política para superar la crisis venezolana y afirmó que Maduro no ganó las elecciones del 28 de julio.

“Nosotros dijimos que ganamos y presentamos las actas, el gobierno se atribuye la victoria pero no muestra ninguna prueba que confirme ese triunfo (…) No las tienen, no pueden mostrarlas porque no hay pruebas que demuestren que ganaron”, advirtió.

“Mi decisión de salir de Venezuela fue personal”

El opositor reveló que su salida de Venezuela, hace poco más de un mes, fue una decisión personal debido a las circunstancias, y que se lo comunicó a la líder opositora María Corina Machado dos días antes de partir rumbo a España, donde solicitó asilo político.

“Fue una decisión que tomé, una decisión personal que consideré oportuna mantener bajo reserva y sí se lo comuniqué a ella (María Corina Machado) en los últimos días de mi salida, dos días antes”, expresó el embajador.

El exdiplomático admitió que, bajo presión, firmó un documento en el que supuestamente aceptaba las condiciones del gobierno para su exilio, el cual debía ser privado pero fue divulgado por el gobierno.

También negó haber solicitado la presencia de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez en la residencia del embajador de España en Caracas, asegurando que se presentaron “sin previo aviso”. Asimismo, afirmó que no fue informado de que sería fotografiado en esa reunión y desconoce quién tomó la imagen que se hizo pública mientras firmaba el documento mencionado.

Pidió garantías para su familia

Sin embargo, admitió que firmó un segundo documento en el que solicitó al gobierno de Maduro garantías para su familia, sus pocos bienes y su equipo de trabajo, y hasta el momento se han cumplido. Al ser consultado sobre si su hija podría salir del país si así lo deseara, González Urrutia respondió que cree que sí, “como ciudadana, con su pasaporte y boleto de viaje”.

Añadió que su apartamento en el este de Caracas está vacío y que sus familiares lo visitan diariamente para cuidar los pocos bienes que dejó allí.

Desde su llegada a España, el político opositor ha mantenido reuniones con el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez; tres expresidentes (Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy); el líder de la oposición española Alberto Núñez Feijóo e incluso con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

También viajó a Portugal la semana pasada, donde se reunió con el primer ministro Luis Montenegro y el de Exteriores, Paulo Rangel, en busca de apoyo internacional a la causa democrática venezolana y la exigencia de respeto a los resultados del 28 de julio, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro en esas elecciones presidenciales.