En las nuevas guerras no se respeta a la población civil ni los derechos humanos #CocuyoClaroyRaspao

En las nuevas guerras, según el análisis del experto en conflictos del Medio Oriente, Eduardo Martínez, la población civil y los derechos humanos no son respetados. Martínez, quien también es periodista, analista internacional y profesor universitario, enfatizó que las bombas no distinguen entre justicia e injusticia, y que en estos conflictos no hay consecuencias legales para quienes atentan contra civiles.

En un diálogo con Luz Mely Reyes de Efecto Cocuyo y Xabier Coscojuela de Tal Cual, Martínez explicó que las guerras actuales se libran a distancia, lo que dificulta la percepción de las consecuencias por parte de los líderes. Además, resaltó que los ataques a civiles constituyen un crimen de guerra, independientemente de quién los lleve a cabo.

En relación al conflicto entre Israel y Líbano, Martínez señaló que la situación ha escalado en los últimos meses, involucrando a grupos como Hamas, Hezbolá e Irán. Destacó que el reciente asesinato del líder de Hamas podría abrir la puerta a negociaciones de paz y a un alto al fuego prolongado.

En cuanto a la posición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Martínez predijo que su tiempo en el poder está llegando a su fin, debido a las acusaciones de corrupción en su contra. Además, afirmó que Netanyahu ha obstaculizado el proceso de paz entre Palestina e Israel.

Por último, Martínez mencionó que Estados Unidos, junto con países como Catar y Egipto, buscan establecer un corredor humanitario en la región para facilitar la entrega de ayuda a la población afectada por el conflicto. A pesar de las complejidades y los desafíos, Martínez enfatizó la importancia de negociar la paz como única solución viable en medio de la violencia y la destrucción.

Con información de efectococuyo.com