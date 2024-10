Conoce la historia del perro que fue visto en la cima de una de las pirámides de Egipto.

Un deportista extremo estaba planeando sobre la Gran Pirámide de Giza, Egipto, y mientras disfrutaba de la vista hizo un impresionante hallazgo. El video se viralizó en las redes sociales y dejó a los internautas sorprendidos.

El deportista Alex Lang estaba sobre un parapente motorizado viendo esta construcción de casi 5.000 años de antigüedad. No obstante, en la cima de la pirámide vio algo que no esperaba encontrar: un perro.

Lang publicó el video en redes sociales y ya cuenta con millones de reproducciones. Aunque muchos internautas dudaron de la veracidad del metraje, aclaró que todo fue real y hasta dio detalles de lo ocurrido.

Nothing special too see, just a dog that climbed all the way up the Great Pyramid of Giza



[📹 marshallmosher]pic.twitter.com/HWKw8FjnUY