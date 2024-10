Delpino: La única asociación delictiva es la que desgobierna al país

El exrector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, emitió un comunicado este jueves, 17 de octubre, luego de ser destituido de su cargo por la Asamblea Nacional de mayoría chavista. Delpino fue reemplazado por su suplente Conrado Pérez, y se solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación en su contra por presunta comisión de delitos.

En sus declaraciones a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Delpino se defendió de las acusaciones realizadas en su contra por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

«La única asociación delictiva que se puede señalar sin lugar a equívocos es la que desgobierna al país, que tiene como actores a quienes no gozaron del favor popular. Ellos saben que no subí a totalización porque no iba a darse», expresó el exfuncionario del CNE.

Delpino era uno de los dos rectores de oposición dentro del organismo electoral, el cual proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales el 29 de julio, sin mostrar los resultados desglosados por mesas de votación más de 60 días después.

«Ellos saben que solo se enseñarían los resultados que se leerían después y también saben qué técnicos internos me admitieron que el resultado no favorecería a este grupo que tiene su epicentro en Miraflores», reiteró el político, quien se exilió después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En sus redes sociales, Delpino respondió a los usuarios, mencionando que durante una conversación con el líder opositor Edmundo González Urrutia en España, hablaron sobre el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, que publicó el 83,5% de las actas de votación en una página web independiente para respaldar su victoria sobre el gobierno chavista.

La Asamblea Nacional, controlada por el Psuv, solicitó al Ministerio Público investigar a Delpino por presunto fraude electoral, falsedad en actos y documentos, conspiración, asociación, traición a la patria, promoción e incitación al odio, corrupción, entre otros delitos, violando la Constitución.

Esto ocurrió después de que Delpino desconociera los resultados de las elecciones presidenciales y la validación realizada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto.

Previamente a las elecciones, en una entrevista con Efecto Cocuyo, Delpino acusó al presidente del CNE, Elvis Amoroso, de tomar decisiones de manera unilateral, sin consultar al directorio de los cinco rectores. También expresó su descontento por la falta de reuniones entre los rectores.