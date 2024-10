Vamos por los traidores y los corruptos

El gobernante Nicolás Maduro, en su programa Con Maduro+, expresó con firmeza su compromiso de luchar contra la corrupción y la traición, citando la reciente detención del exministro del Petróleo, Pedro Tellechea: “No daré descanso a mi brazo en la lucha contra los corruptos y los traidores. Vamos por ellos, con firmeza. Caiga quien caiga”, declaró con determinación.

Maduro, sin mencionar directamente a Tellechea, criticó el “burocratismo” que, según él, conduce a la indolencia de aquellos con responsabilidades que “le voltea la cara al pueblo, no lo oye, no lo ve, no lo siente, no lo quiere, no lo protege”. Además, reiteró su compromiso de enfrentar a los fascistas y a la líder de la oposición, María Corina Machado, a quien se refirió despectivamente como “la sayona”. Cabe destacar que Machado ha negado estar fuera de Venezuela.

El mandatario chavista identificó a la burocracia como el segundo enemigo de su gobierno, señalando que esta actitud indolente hacia el pueblo es inaceptable. “Estamos en una lucha contra el burocratismo. Ustedes no tienen un presidente cobarde”, afirmó con determinación.

La Fiscalía, en un comunicado emitido el lunes 21 de octubre, justificó la detención del exministro del Petróleo por presuntos actos de corrupción, incluyendo la entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado de Pdvsa a una empresa controlada por los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

Tellechea fue designado presidente de Pdvsa en enero de 2023 por Maduro, quien luego lo nombró también como ministro de Petróleo, reemplazando a Tareck El Aissami. Sin embargo, Tellechea fue relevado de su cargo en agosto de este año y designado como ministro de Industrias y Promoción Nacional, renunciando recientemente por motivos de salud.

Con información de EFE