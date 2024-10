Comité extiende postulaciones para los cargos de fiscal, contralor y defensor del Pueblo hasta el 25 de octubre

El plazo inicial establecido por el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano del Parlamento de 2020 para la entrega de requisitos de los interesados en los cargos de fiscal general, contralor y defensor del Pueblo vencía el 21 de octubre. Sin embargo, el chavismo ha anunciado una prórroga de cuatro días más.

Ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité, informó que hasta el viernes 25 de octubre se podrá entregar la documentación requerida en el Museo Bolivariano, ubicado a pocos metros del Palacio Federal Legislativo. El horario establecido es de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

“Producto de la gran cantidad de correos electrónicos, mensajes e inconvenientes con la consignación de documentos, hemos decidido prorrogar hasta el viernes 25 de octubre. El 26 se publicará la lista de los postulados y el lunes 28 iniciará el proceso de evaluación por cinco días consecutivos”, señaló el diputado del Psuv.

Hasta el momento se han presentado 105 interesados en ocupar los cargos de fiscal, contralor y defensor del Pueblo, lo que según el diputado refleja el “talante participativo y protagónico del pueblo”.

El parlamento, dominado por el chavismo, se prepara para renovar el Poder Ciudadano a principios de noviembre en una sesión ordinaria en la que se decidirá si habrá nuevos titulares del Ministerio Público, Contraloría General y Defensoría del Pueblo, o si los actuales, Tarek William Saab, Jhosnel Peraza y Alfredo Ruiz, serán ratificados en caso de postularse nuevamente.