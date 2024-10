Jorge Rodríguez promete reformas de leyes electorales para antes del 15 de diciembre

El presidente de la Asamblea Nacional del año 2020, Jorge Rodríguez, ha asegurado que las reformas de las leyes electorales y del poder popular estarán listas antes del cierre del año legislativo ordinario el 15 de diciembre.

En una reunión de la Comisión de Diálogo para revisar el marco legal relacionado con los procesos electorales en el país, Rodríguez expresó su compromiso de tener todo listo para los eventos electorales programados para el año 2025. Destacó la importancia de tener claros los mecanismos de participación para llevar a cabo un proceso electoral transparente.

El presidente de la AN enfatizó que todas las discusiones están abiertas a los partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales y que aquellos que no asistan no tendrán derecho a reclamar posteriormente. Además, mencionó que las organizaciones políticas participantes han presentado numerosas propuestas para su consideración.

Rodríguez detalló que el trabajo de abordaje de la normativa electoral se dividió en tres mesas: una constitucional, otra legislativa y una técnica política. Se mostró dispuesto a discutir todos los temas relacionados con la proporcionalidad, la representación, los mecanismos de participación, entre otros.

En el estado Lara, se inició un período de consulta nacional para recoger propuestas sobre las leyes que serán objeto de cambio, incluyendo la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

“Antes del 15 de diciembre, todas las leyes electorales estarán reformadas”, aseguró Rodríguez durante la reunión de la Comisión.

“Periódico de ayer”

Al ser consultado por la prensa sobre la exigencia de la oposición de publicar las actas de votación con los resultados electorales como punto de partida para cualquier cambio en las leyes electorales, Rodríguez respondió que el tema era pasado. Hizo referencia a una canción de Héctor Lavoe para ilustrar su punto.

Las organizaciones que postularon la candidatura de Edmundo González en las elecciones presidenciales, como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Movimiento por Venezuela y Un Nuevo Tiempo (UNT), no participan en las consultas sobre las reformas a las leyes electorales y mantienen su posición en defensa de los resultados electorales del 28 de julio.