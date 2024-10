Ministro del Interior español asegura que Delcy Rodríguez no pisó suelo Schengen

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este jueves estar convencido de que unas maletas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no pasaron a suelo Schengen el 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Madrid, y que ella no pisó territorio de la Unión Europea al que no tenía acceso.

Grande-Marlaska compareció en una comisión de investigación en el Senado español, donde se le cuestionó sobre el aterrizaje de un avión en el que viajaba Rodríguez, quien tenía prohibido por la Unión Europea entrar en el espacio Schengen.

Al ser interrogado sobre el grado de conocimiento del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en relación con la llegada de Rodríguez, el ministro respondió: “Desconozco hasta qué punto el presidente sabía de este asunto”.

El ministro detalló que la información sobre la llegada de cualquier autoridad extranjera llega a Interior por distintos conductos y verificaron que existía un señalamiento de la UE para que no entrara en territorio Schengen, señalamiento que se cumplió. “A mí lo que me hubiera preocupado es si la vicepresidenta hubiera pisado suelo español”, agregó.

En cuanto a unas supuestas maletas que venían en el vuelo, Grande-Marlaska afirmó: “Estoy convencido de que no pasaron las maletas” debido a la correcta actuación de los funcionarios policiales.

La comisión del Senado, donde predomina el opositor Partido Popular, investiga un supuesto caso de corrupción en contratos públicos relacionado con la presencia de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ahora fuera del Partido Socialista, quien se reunió con Rodríguez en el aeropuerto.