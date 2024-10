Cabello advierte a opositores que si no reconocen resultados del 28-J del CNE no van a regionales 

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, emitió una advertencia a los opositores que planean postularse como candidatos en las próximas elecciones regionales. Cabello aseguró que aquellos que no acepten los resultados electorales del 28 de julio, anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a favor de Nicolás Maduro, no podrán participar en las elecciones.

En una rueda de prensa de la Dirección Nacional del Psuv, Cabello incluyó tanto a dirigentes de partidos que pertenecen a la Plataforma Unitaria Democrática, como a partidos que participan en discusiones sobre reformas electorales pero no han reconocido la victoria de Maduro atribuida por el CNE.

“El que no se monte en ese tren se queda sin pasaje, hay unos que quieren, pero no podrán porque no respetan los resultados. Cada vez que hay elecciones ahí sí son demócratas, ahí están reuniéndose, viendo cómo se cuelan por la baranda. Hay gente que no ha reconocido los resultados del 28 de julio y quiere ver si se incorporan”, señaló Cabello.

Partidos como Centrados y Lápiz tienen representación en la mesa de diálogo para la reforma de las leyes electorales que adelanta la Asamblea Nacional. Sin embargo, sus candidatos presidenciales rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que validó los resultados del CNE a favor de Maduro, a pesar de que no se mostraron las actas de votación mesa por mesa.

El 28 de julio se “frenó al fascismo”

El segundo al mando del chavismo resaltó que tanto Maduro como el Psuv se preparan para la juramentación del gobernante el 10 de enero de 2025 ante la AN. Además, advirtió a quienes especulan con esa fecha que les saldrá caro.

“A los que andan inventando, mucho cuidado porque les va a salir caro. Se acabó la impunidad. Se acabó, aquí habrá justicia y cada quien asuma su responsabilidad. Ellos expusieron a niños y ahora salen con su cuento de los presos políticos, no habrá impunidad, seguiremos con los juicios que haya que hacer, el país andando. El 10 de enero nos vamos a juramentar todos”, afirmó Cabello.

Cabello celebró tres meses de la “victoria” de Maduro, atribuida por el CNE. Hasta la fecha, el ente comicial no ha publicado la Gaceta Electoral con los resultados ni ha mostrado las actas de escrutinio mesa por mesa.

“Fortalecida Venezuela, debilitado Brasil”

En otro contexto, Cabello mencionó el viaje de Maduro a Kazán, en Rusia, para la cumbre de los Brics, bloque del cual Venezuela fue excluida por el veto de Brasil. Aunque no nombró directamente al mandatario brasileño Lula Da Silva, lanzó algunas críticas hacia él, asegurando que Venezuela salió fortalecida y Brasil debilitada.

“El ataque no fue contra Venezuela, sino contra los Brics; no quieren que Venezuela se incorpore por las reservas petroleras que estarían a disposición del bloque. Estados Unidos operó como siempre lo hace. Salió fortalecida Venezuela y debilitada Brasil: les tocará a ellos sacar las cuentas de las consecuencias porque Venezuela sigue teniendo relaciones. Los Brics son el nuevo camino al orden mundial y por eso deben atacar desde adentro y desde afuera”, concluyó Cabello.