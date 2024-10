Número de fallecidos por inundaciones en España asciende a 140

En un acto de solidaridad y respeto, las principales instituciones de todo el Estado español, incluido el rey, guardaron un minuto de silencio este jueves en memoria de las víctimas de la depresión aislada en niveles altos (dana o gota fría) que ha devastado el sureste del país desde el martes, cobrando la vida de 140 personas hasta el momento.

La sociedad civil se unió a este gesto de condolencias, desde clubes de fútbol como el Levante y el Villarreal, hasta instituciones como las diez universidades públicas de Andalucía.

El Gobierno central ha decretado tres días de luto, y en el primer día se convocó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la dana.

Mayor parte de fallecidos ocurrieron en Castilla-La Mancha

Las devastadoras inundaciones que azotaron España en los últimos días han cobrado la vida de al menos 140 personas, afectando principalmente a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, según fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo convocó un minuto de silencio en todas las sedes gubernamentales a las 12:00 hora local del jueves en honor a las víctimas de la dana.

El rey Felipe VI, durante el I Encuentro de Ciudades Iberoamericanas en Madrid, también se unió al minuto de silencio y pidió unidad en el apoyo a los afectados por las inundaciones.

Otras instituciones como el Senado y el Defensor del Pueblo guardaron un minuto de silencio, al igual que los tribunales y los ejecutivos de las distintas comunidades autónomas.

En un gesto de solidaridad nacional, diversas instituciones locales y provinciales también se sumaron al luto en memoria de las víctimas de las inundaciones en España.

