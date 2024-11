Movimiento de Lula de apartarse de Maduro fue el correcto, afirma la periodista Sylvia Colombo #CocuyoClaroyRaspao

Tras las recientes elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio, las relaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y su homólogo brasileño han experimentado un deterioro significativo. La solicitud de Luiz Inácio Lula Da Silva de presentar las actas físicas de los resultados electorales ha sido un factor clave en esta tensión creciente.

La semana pasada, el gobierno de Brasil vetó la entrada de Venezuela al grupo de los Brics, exacerbando aún más la situación. Según la reconocida periodista Sylvia Colombo, colaboradora de prestigiosos medios como Folha de Sao Paulo, Xadrez Verbal, ABC de España y The Guardian del Reino Unido, la postura de Brasil hacia Venezuela ha evolucionado debido a la falta de simpatía del público interno de Lula hacia la dictadura de Maduro.

Durante una participación en el programa #CocuyoClaroyRaspao, Colombo señaló que Lula ha comenzado a exigir elecciones libres y ha intensificado sus críticas hacia Maduro, especialmente tras la inhabilitación de figuras clave como María Corina Machado y Corina Yoris. Además, la periodista explicó que la frustración de Lula por la falta de avances en la mediación de la crisis postelectoral en Venezuela ha influido en su cambio de postura.

Colombo también destacó que Brasil optará por una postura diplomática y conciliadora, manteniendo su firmeza al no reconocer la victoria del chavismo sin pruebas concretas. Aunque no se espera que Brasil tome represalias inmediatas, la experta en asuntos latinoamericanos sugiere que el país no enviará a un político de alto nivel a la toma de posesión de Maduro en caso de que se juramente.

En este contexto, Colombo subrayó que Lula ha tomado la decisión correcta al distanciarse de Maduro, reconociendo la falta de democracia en las elecciones venezolanas. La periodista también mencionó que Maduro, en busca de apoyo económico, se ha visto aislado en América Latina y ha buscado alianzas internacionales, como su reciente viaje a Kazán, Rusia.

En resumen, el movimiento de Lula de apartarse de Maduro ha sido respaldado por expertos como Sylvia Colombo, quienes ven en esta decisión una respuesta adecuada a la situación actual.