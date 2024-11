AGUINALDOS: Pagos MPPE para este 5 de noviembre 2024

Pagos MPPE para este 5 de noviembre 2024.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela ha anunciado que comenzará a realizar los pagos correspondientes a la primera quincena, el Cestaticket y los aguinaldos de noviembre de 2024 para los docentes en servicio activo, jubilados y pensionados del sistema educativo nacional.

Ante el adelanto de la Navidad en Venezuela, se generó gran expectativa con respecto a los subsidios económicos que se entregan en el país con anticipo, y más aún con los apoyos financieros que se depositan en las fechas especiales de fin de año. Es así, que el personal del MPPE accederá a un listado de pagos en los siguientes días.

Pagos MPPE para este 5 de noviembre 2024

Los beneficiarios de las ayudas monetarias son el personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación, también conocido como MPPE. Esto incluye a los docentes, personal administrativo y obrero. Mediante los canales oficiales de comunicación del Ministerio se anunció que la primera quincena se entregó el jueves 10 de octubre de 2024.

Es importante tener en cuenta que el bono alimenticio, mejor conocido como Cestaticket, es parte del programa de ayuda que ofrece el régimen de Nicolás Maduro. Se espera un incremento en el siguiente pago.

Pagos MPPE. | Foto: Telegram

Cronograma de pago de aguinaldos en Venezuela 2024

El anticipo de las festividades de fin de año ha generado un ajuste en las fechas de pago de aguinaldos para los trabajadores del MPPE. El desembolso se efectuará de manera gradual hasta noviembre, respetando las fechas programadas.

Primer pago: 10 de octubre

Segundo pago: 5 de noviembre (está por confirmar)

Tercer pago: 12 de noviembre (está por confirmar)

¿Cómo consultar los pagos del MPPE HOY?

Los trabajadores del MPPE pueden hacer consultas sobre sus recibos de pago a través del portal Autogestión al Trabajador. Para hacerlo correctamente, deben seguir los pasos que se indican a continuación.

Ingresa al portal con tu cédula de identidad.

Coloca los últimos cuatro dígitos de su cuenta bancaria.

Selección en la opción de “Recibo de pago” y completa los datos solicitados.

Descarga el recibo en formato PDF para tener una copia impresa o digital.

Bono de Fin de Año contra la Guerra Económica 2024

Se confirmó el pago del Bono de Fin de Año contra la Guerra Económica destinado a los empleados públicos activos, por un monto de 420 bolívares. Los beneficiarios recibirán este subsidio a través de sus cuentas del Sistema Patria. Si aún no lo has recibido, verifica los datos personales registrados en tu perfil y actualízalos si has cambiado de número, dirección, entre otros.

Leer también: Cronograma de Pago de Aguinaldos en Venezuela: Fechas Clave y Requisitos