Maduro ve la victoria de Trump como un “nuevo comienzo” para Estados Unidos y Venezuela

El presidente Nicolás Maduro dio a conocer el miércoles su opinión sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, describiéndola como un “nuevo comienzo” para ambas naciones, que han estado sin relaciones diplomáticas desde 2019, cuando el chavista rompió los lazos durante el primer mandato del republicano.

“Durante su primer mandato, al presidente reelecto Donald Trump, las cosas no nos fueron bien. Esto marca un nuevo comienzo para una relación en la que ambas partes salgan ganando, para el beneficio de Estados Unidos y Venezuela”, expresó Maduro durante un programa transmitido por el canal estatal VTV.

Además, destacó que su Gobierno está abierto a establecer “relaciones de trabajo conjunto” con aquellos que deseen invertir en Venezuela. Ha manifestado esta postura a “todos los estadounidenses” que visitan el país petrolero, a pesar de las sanciones impuestas por Washington, que han permitido a empresas transnacionales, como la estadounidense Chevron, operar en Venezuela.

Maduro también mencionó que, con este “regreso histórico”, Trump tiene una “oportunidad de oro” para poner fin a las guerras y fomentar relaciones respetuosas con América Latina.

En cuanto a la política interna de Estados Unidos, el jefe de Estado afirmó que no intervendrá en asuntos ajenos, ya que no practica el intervencionismo. “Abogamos por la soberanía, la independencia y el respeto a nuestra cultura e identidad. Las soluciones para América Latina están en América Latina, al igual que las soluciones para el futuro de Venezuela están en Venezuela”, agregó Maduro, quien fue proclamado ganador de las elecciones del 28 de julio, un resultado no reconocido por el actual Gobierno estadounidense liderado por el demócrata Joe Biden.

Durante su mandato anterior (2017-2021), Trump fue el principal oponente político de Maduro, a quien llamó “dictador” y le impuso numerosas sanciones, incluyendo restricciones a la industria petrolera de Venezuela, la principal fuente de ingresos del país.

El presidente también expresó su deseo de que el próximo Gobierno estadounidense no siga las políticas “fracasadas del extremismo” de la mayoría opositora venezolana, que considera fraudulenta la reelección de Maduro y sigue insistiendo en la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

María Corina Machado, líder opositora, felicitó a Trump y le recordó a Venezuela que se encuentran en “días decisivos” tras las elecciones presidenciales, contando con el respaldo de los pueblos de América y sus Gobiernos democráticos para lograr una transición a la democracia sin demoras.

