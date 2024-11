Eduardo Saragó: “Yo no he renunciado”

El exentrenador del Deportivo Táchira, Eduardo Saragó, finalmente rompió el silencio para ofrecer su versión sobre su inesperada salida del equipo. Saragó compartió sus declaraciones un día después del enfrentamiento contra el Caracas FC.

Tras la victoria 2-0 en el clásico, el Deportivo Táchira anunció la salida del estratega caraqueño el pasado miércoles 30 de octubre.

En una rueda de prensa realizada este lunes, Saragó aclaró: “Yo no he renunciado, en ningún momento lo hice. Hasta este momento sigo siendo el DT del Deportivo Táchira, porque no he renunciado y hasta este momento no he recibido ninguna desvinculación ni ningún finiquito laboral. Las renuncias no son interpretables”.

Además, Saragó abordó temas que habían sido objeto de especulación, como los sueldos de los jugadores. “Siempre los sueldos los pagan al día, hasta Noviembre/Diciembre de 2023 que ganamos la estrella y se creó esto de los premios. De esa plata yo tengo que pagarle a Greco, a Cadile (Preparador físico), y a todos, también recuperar la inversión”, explicó el estratega.

Para Saragó, el premio obtenido por el equipo en 2023 es significativo: “El premio que lo minimizan diciendo que tienen el sueldo al día, les digo que el ‘premiesito’ representa 5-6-7-8 meses de sueldo y con eso muchos planearon comprar su casa”.

Tras la salida de Saragó, el Deportivo Táchira ha quedado bajo la dirección de Edgar Pérez Greco.