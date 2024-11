AN de 2020 responde a Ley Bolívar con “inhabilitación perpetua” para quienes apoyen sanciones

La Asamblea Nacional (AN) con mayoría chavista ha propuesto una normativa en respuesta a la aprobación de la denominada Ley Bolívar por la Cámara Baja de Representantes de Estados Unidos, la cual ratifica sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta nueva ley contempla la “inhabilitación perpetua” contra dirigentes políticos que respalden estas medidas restrictivas.

La iniciativa fue presentada por el presidente del Parlamento de 2020, Jorge Rodríguez, quien encargó a una comisión especial liderada por el diputado Carlos Mogollón (Psuv) la redacción de un proyecto de ley. Dicho proyecto será discutido en primera instancia el jueves 21 de noviembre y en segunda discusión, artículo por artículo, el martes 26 de noviembre.

“No me importa si no se puede, se debe poder”, advirtió Rodríguez. La Ley Bolívar, avalada por demócratas y republicanos en la Cámara Baja, complementa las normas que prohíben las transacciones comerciales con el gobierno de Maduro y cualquier gobierno sucesor no reconocido por Estados Unidos.

Ley especial Libertador Simón Bolívar

La normativa propuesta llevaría el nombre de “ley especial Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de Venezuela”. Esta ley apuntaría a aquellos que apoyen actos de agresión contra Venezuela, según Rodríguez.

El presidente del Legislativo argumentó que la Constitución permite penas máximas, como la prisión, pero en este caso se propone la inhabilitación perpetua para quienes cometan actos graves contra la República. Además, propuso la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para confiscar bienes y permitir el juicio telemático por traición a la patria.

Elecciones en la UCV

En otro ámbito, la joven diputada del ala de Acción Democrática, Anyelith Tamayo, felicitó las elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en las que resultó ganadora la plancha Salvemos la U, respaldada por María Corina Machado. La legisladora instó a la nueva dirigencia estudiantil a trabajar por el bienestar de los alumnos en lugar de agendas políticas.

En contraparte, Rodríguez criticó la baja participación estudiantil en dichas elecciones y llamó al chavismo a asumir su responsabilidad en el rescate de la UCV.