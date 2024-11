Oposición pide a la UE que reclame a la CPI una orden de detención para Maduro

Expertos en derecho internacional, un exembajador de Venezuela ante la ONU y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma presentaron este lunes en el Parlamento Europeo una solicitud para que la Unión Europea solicite al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una orden de detención contra el presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener en consideración el caso y requerir a la Comisión Europea información actualizada por escrito sobre la situación en Venezuela, además de transmitir que la UE debe actuar de acuerdo a lo solicitado por la oposición venezolana.

La petición busca activar las disposiciones vinculantes del acuerdo entre la CPI y la Unión Europea, solicitando al Fiscal de la CPI que informe sobre el progreso de su investigación en Venezuela y que ordene la detención de Maduro por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2014, 2017 y 2024.

“Nos sentimos satisfechos de que esta solicitud se mantenga abierta”, expresó Ledezma al finalizar la reunión, destacando que los eurodiputados coinciden en que “se están violando los derechos humanos en Venezuela y se están cometiendo abusos contra el pueblo”.

Qué solicitó la oposición al Parlamento Europeo

El exembajador venezolano ante la ONU, Víctor Rodríguez Cedeño, resaltó el papel preventivo y sancionatorio de la CPI, enfatizando la importancia de activar el acuerdo de 2006 en la lucha contra la impunidad.

UE no reconocerá a Maduro

La representante de la Comisión Europea enfatizó que la UE no reconocerá a Maduro como presidente sin resultados verificables y oficiales, aclarando que la UE no puede referir asuntos a la CPI ni solicitar órdenes de detención, ya que no es parte estatal ante el tribunal.

En el debate entre los eurodiputados, se resaltó la obligación moral de Europa de seguir defendiendo los derechos humanos en Venezuela, con posturas divergentes sobre la competencia de la comisión de Peticiones para instar al arresto de Maduro.