Familiares de presos políticos piden la mediación de organismos de DD. HH.

Los familiares de los presos políticos Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Américo De Grazia y Perkins Rocha han hecho un llamado este martes a los organismos internacionales de derechos humanos para que intervengan y logren su liberación completa.

María Livia Vasile, esposa del exdiputado Biagio Pilieri, expresó: “Lo que pedimos a los organismos internacionales es que nos ayuden firmemente a lograr la libertad, porque no son culpables de los delitos que se les imputan”. Vasile recordó que Pilieri ha sido acusado de cinco delitos, incluido “terrorismo”.

Vasile señaló que el objetivo es lograr, con la asistencia de los organismos internacionales, la liberación no solo de los políticos detenidos, sino de todos los considerados “presos políticos” en el país.

Por otro lado, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, afirmó que se han violado “todos sus derechos” al político, ya que en los 112 días que lleva detenido no ha podido recibir visitas ni designar a un abogado de confianza.

En palabras de Silva: “Son 112 días en los que no he podido hablar con él, ni por vía telefónica, ni lo he visto personalmente, no sé cómo está su salud”.

Igualmente, Raizeda De Grazia, hija del exlegislador Américo De Grazia, mencionó que desde su captura el 8 de agosto, no ha podido confirmar si su padre está detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.

Por su parte, Constanza Cipriani, esposa del asesor jurídico Perkins Rocha, también expresó su preocupación al no poder visitar a su esposo desde su detención el 27 de agosto.

En un llamado enérgico, Cipriani agregó: “Lo que estamos exigiendo es la libertad plena de nuestros esposos, que son inocentes y no han sido encontrados cometiendo ningún delito. Decir la verdad no es un delito y luchar por los derechos de todos no es un delito”.

Dirigentes opositores y ONG continúan exigiendo a diario, a través de las redes sociales, la liberación “inmediata” de los detenidos por motivos políticos, incluidos los cerca de 170 miembros de partidos que están tras las rejas.