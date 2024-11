Pepe Mujica calificó al chavismo como “régimen autoritario”

El ex presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, ha lanzado duras críticas contra la administración de Nicolás Maduro, a la que ha calificado como un “régimen autoritario”. En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Mujica se pronunció sobre la crisis postelectoral que actualmente atraviesa Venezuela. “Tengo una profunda discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no respaldo es la intervención externa”, afirmó el ex mandatario.

Mujica también destacó las diferencias en el liderazgo entre el fallecido presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Asimismo, subrayó que la crisis política en Venezuela debe ser resuelta por los propios ciudadanos. “Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos. En todo caso, debemos ayudarlos. Pero no debemos intervenir (…) habrá una evolución desde dentro de Venezuela en algún momento”, añadió.

¿Quién es José Pepe Mujica?

José Alberto Mujica Cordano fue presidente de Uruguay desde 2010 hasta 2015. Conocido por su estilo de vida austero y por donar el 90% de su salario mientras estuvo en el cargo, Mujica se convirtió en uno de los expresidentes más populares y virales de la región.

Antes de su presidencia, Mujica fue miembro del movimiento guerrillero Tupamaros, una organización revolucionaria que luchó contra la dictadura cívico-militar en Uruguay durante los años 70 y 80. Tras ser arrestado y encarcelado durante 14 años, incluyendo períodos de tortura y confinamiento solitario, se reincorporó a la política y ocupó cargos como senador y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Relaciones entre Uruguay y Venezuela

Uruguay ha condenado enérgicamente a la administración de Nicolás Maduro y ha desconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio. En respuesta, el gobierno uruguayo decidió retirar a todos los diplomáticos en Caracas y ordenó la salida inmediata de los representantes venezolanos en Uruguay. A pesar de esto, la embajada uruguaya en Caracas continúa operando de manera limitada con personal administrativo y algunos empleados locales.