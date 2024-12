Los gobiernos de Cuba y Venezuela creen que se benefician de que se vayan del país quienes están en su contra, pero realmente se ven muy perjudicados

Cuba y Venezuela enfrentan éxodos masivos de su población





En un ritmo acelerado, la población de Cuba y Venezuela se reduce drásticamente debido a los éxodos masivos que enfrentan estos países.

Según datos de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, controlada por el Partido Comunista, la población de la isla se redujo en un 10% entre finales de 2021 y finales de 2023, disminuyendo de 11,18 millones a 10,06 millones en dos años. Sin embargo, un estudio del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida estima que la población actual de Cuba es de 8,62 millones, mostrando el mayor éxodo en la historia del país desde la revolución de 1959.

Por otro lado, ACNUR y la OIM informan que desde 2014 alrededor de 7,7 millones de venezolanos han emigrado de su país, lo que representa aproximadamente el 20% de la población. Se estima que unos 2.000 venezolanos continúan huyendo diariamente.

Expertos como Silvia Pedraza y Carlos A. Romero han comparado las revoluciones de Cuba y Venezuela en su libro “Revolutions in Cuba y Venezuela: One Hope, Two Realities”, destacando el impacto de las migraciones masivas en el éxito o fracaso de las revoluciones.