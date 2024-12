Machado: La valentía de un pueblo libre

María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, instó a la población a no dejarse dominar por el miedo impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado enfatizó que el miedo no tiene cabida en una sociedad que aspira a la libertad. “El miedo no tiene lugar en el corazón de un pueblo que ha elegido ser libre. Que el miedo nos tenga miedo porque juntos somos imparables y el momento es ya”, expresó la coordinadora de Vente Venezuela en un video acompañado de momentos políticos destacados del año 2024.

Actualmente en la clandestinidad debido a las amenazas en su contra, María Corina Machado exhortó a los venezolanos a no ceder ante el temor impuesto por las autoridades. “Ellos quieren que vivamos con miedo, miedo a salir a la calle, a que nos encierren; miedo a que todo siga igual. Ha llegado el momento de que el miedo nos tenga miedo, que tiemble ante la fuerza de un pueblo valiente y decidido a no rendirse”, declaró la exdiputada.

En un intento por preparar a la ciudadanía de cara al 10 de enero de 2025, fecha en la que se prevé la juramentación del próximo presidente venezolano, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática respaldan al diplomático en el exilio Edmundo González Urrutia como posible mandatario. Basándose en el 83,5 % de las actas de las elecciones presidenciales de julio pasado, argumentan que González Urrutia obtuvo más del 60 % del apoyo del electorado.

En una reciente entrevista con el medio español El Mundo, Machado desmintió las afirmaciones del chavismo sobre su presunta ausencia del país. La líder opositora destacó la exposición del régimen ante el mundo por su carácter dictatorial y sus presuntos crímenes de lesa humanidad. “El régimen ha ido escalando y escalando cada vez más”, señaló Machado, refiriéndose a la investigación de la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos y la represión en Venezuela.