Mystik Dan se prepara para su gran regreso en California

El reconocido caballo de carreras Mystik Dan, quien se consagró como el ganador del Kentucky Derby de 2024, segundo lugar en el Preaknes Stakes de Pimlico y octavo en el Belmont Stakes de Saratoga, se prepara para regresar a las competencias públicas. Este ejemplar, hijo de Goldencents en Ma’Am por Colonel John, ha logrado tres victorias en nueve presentaciones bajo la dirección del entrenador Kenneth G. McPeek. Recientemente, realizó un ejercicio en la pista de Fair Grounds, completando 1,000 metros en 61.00 segundos, con una última sección de 12.00 segundos.

Según la información compartida en redes sociales por Alberto Ettedgui, Mystik Dan tiene programado reaparecer el próximo 26 de diciembre en el Malibu Stakes (G-I) que se llevará a cabo durante el Opening Day en Santa Anita Park. Este evento marca el regreso a la competición de este talentoso purasangre que ha demostrado su calidad en las pistas de carreras.

Por otro lado, Fierceness, potro que se perfila como uno de los favoritos para llevarse el premio Eclipse Award al mejor potro de tres años en 2024 en Estados Unidos, no participará en la Pegasus World Cup 2025. Este evento, que es la primera selectiva G-I de la temporada en el circuito de Gulfstream Park, no contará con la presencia de Fierceness, hijo de City of Light en Nonna Bella por Stay Thirsty. A pesar de sus victorias en el Jim Dandy Stakes y Saratoga Stakes de Saratoga, el potro no se encuentra en condiciones óptimas para competir en esta famosa carrera que cuenta con un alto nivel de participantes.

En cuanto a la Pegasus World Cup 2025, se espera la participación de Sierra Leone, ganador de la Breeders’ Cup Classic en Del Mar el pasado mes de noviembre, junto con el destacado caballo White Abarrio, quienes se perfilan como dos de los probables competidores en esta prestigiosa y millonaria competencia. Los aficionados a las carreras de caballos esperan con entusiasmo el desenlace de este importante evento en el mundo de las carreras hípicas.