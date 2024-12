Brasil: hospital intercambió dos bebés y las familias se dieron cuenta tres años después.

Dos familias brasileñas en el Estado de Goias se enfrentan a una situación impensable: sus bebés fueron intercambiados en el Hospital de la Mujer en Inhumas hace tres años, y lo descubrieron recientemente. Claudio Alves y su exesposa, Yasmin Kessia da Silva, junto con Isamara Cristina Mendanha y Guilherme Luiz de Souza, están lidiando con las consecuencias de este error devastador.

Los bebés nacieron el 15 de octubre de 2021 mediante cesárea, realizada simultáneamente por diferentes equipos médicos. Uno de ellos nació a las 7:35 y el otro, 14 minutos después, a las 7:49 horas. Fue en plena pandemia, y ambas mujeres tuvieron que parir solas por las restricciones impuestas a familiares en los hospitales debido al Covid-19.

Prueba de ADN revela la verdad tras la separación

La verdad salió a la luz cuando Claudio y Yasmin se separaron. Claudio, al no ver ningún parecido físico con su hijo, solicitó una prueba de ADN. Los resultados confirmaron sus temores: el niño que había estado criando no era su hijo biológico.

“Si no fuera hijo de Claudio, tampoco sería mío”, dijo al sitio g1, convencida de la paternidad del niño. “Dijeron que la sangre de mi hijo no era compatible con la mía. Pensé que era un error. Pero llegó la contraprueba. Tenía la esperanza de que todo estaría bien, que él era mío. Luego recibimos el informe y vimos que no era nuestro”, dijo Yasmin.

Las familias descubrieron el error después de que uno de los papás pidiera un test de ADN. (Foto: gentileza g1).

Búsqueda de respuestas y un futuro incierto

Con la ayuda de un pastor, Yasmin contactó a Isamara y Guilherme, quienes también se hicieron una prueba de ADN con su hijo. Los resultados fueron igualmente impactantes: el niño que ellos creían suyo tampoco era biológicamente compatible. Ambas familias aún esperan la confirmación de que los hijos biológicos fueron intercambiados.

“Márcio (pastor de la iglesia) vino a contarnos. Enseguida nos preguntamos qué hacer e hicimos el ADN. A partir de ahí se acabó prácticamente todo”, declaró Isamara.

El intercambio de bebés ocurrió durante la pandemia. (Foto: gentileza g1).

La contundente decisión que tomarían las familias

Mientras la policía investiga el caso y los tribunales determinarán el futuro de los niños, las familias expresan su deseo de formar una “gran familia” y apoyarse mutuamente durante este proceso.

El impacto del intercambio durante la pandemia

El intercambio ocurrió en el punto álgido de la pandemia del Covid-19, cuando las restricciones hospitalarias impedían que los familiares estuvieran presentes durante el parto. Tanto Yasmin como Isamara tuvieron que dar a luz solas, lo que pudo haber contribuido al error.

“Es un shock enorme. No tengo la estructura psicológica para esto. Somos sólo una familia. Sólo queremos paz. En este momento de tanta tristeza y dolor que estamos viviendo, lo que queremos es una solución”, dijo Claudio. “Estamos indefensos y no sé cómo vamos a hacer a partir de ahora”, afirmó el hombre.

Isamara afirmó que estuvieron tres años cuidando a un niño, y que ahora tienen otro hijo biológico. “Queremos acercarnos y, a partir de ese momento, ser una gran familia”, afirmó la madre.

Yasmin con su hijo tras el parto. (Foto: gentileza g1).

Indignación y llamado a la responsabilidad

Este caso ha generado indignación en Brasil y ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad en los hospitales, especialmente durante situaciones de emergencia como la pandemia.

Qué dijeron las madres sobre el momento del parto

Yasmin contó que después del parto, el equipo médico apoyó al bebé a su lado y le sacó una foto. En la imagen se puede ver que el hijo biológico de Yasmin porta un brazalete de identificación en su brazo izquierdo. Sin embargo, la mujer no recuerda si aún lo tenía cuando llegó a la habitación.

“Me desperté y el bebé ya estaba a mi lado, mi mamá estaba en la habitación. Recuerdo destellos”, narró la mujer. Dijo que se sintió mal durante el parto y que debido a la anestesia no recuerda lo que pasó en la sala de recuperación.

Isamara dijo que llegó a la habitación antes que el bebé, quien poco después fue llevado hasta ella. Entonces agarró el “el primer conjunto de su primer hijo” para ponérselo.

La Justicia decretó el secreto de sumario, pero en un comunicado informó que “los involucrados ya fueron entrevistados y la investigación policial continúa con las diligencias en curso para esclarecer la dinámica del hecho y su autoría”.

Las familias descubrieron el error después de que uno de los papás pidiera un test de ADN. (Foto: gentileza g1).