Edmundo González regresa sin restricciones a Caracas

El exembajador venezolano, Edmundo González Urrutia, ha declarado desde Madrid que no tiene ninguna restricción para regresar a Venezuela y no teme ser detenido si decide regresar a Caracas para juramentarse como presidente. En un desayuno informativo junto al expresidente español Felipe González, González Urrutia no reveló detalles sobre su regreso al país sudamericano.

Ante el llamado de Felipe González al Gobierno de España para que ayude a Edmundo González a regresar a Venezuela, el exembajador agradeció el gesto como un reconocimiento a la bondad del expresidente González. Aunque mantienen una relación de décadas, González Urrutia no dio detalles sobre su posible regreso a Caracas ni sobre una eventual gira por Estados Unidos en busca de apoyo para su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela.

En cuanto a la composición de su gabinete, González Urrutia no adelantó nombres, pero afirmó que hay muchos venezolanos en el exilio en España con capacidades para formar parte de su equipo de gobierno. Además, reafirmó su intención de nombrar a María Corina Machado como vicepresidenta ejecutiva, destacando su liderazgo y compromiso con la situación política actual en Venezuela.

Por su parte, Felipe González instó al Gobierno español a ayudar a Edmundo González en su regreso a Venezuela, al igual que lo hicieron para sacarlo del país en septiembre pasado. El expresidente español pidió a España liderar una iniciativa europea y ofrecer apoyo a González para facilitar una transición política en Venezuela luego de reconocer los resultados electorales.