Maduro solicita de nuevo la extradición de Dinorah Figuera, ¿España tomará acción?

Durante la emisión de uno de sus programas televisivos este jueves 26 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro realizó un nuevo llamado solicitando la extradición de la diputada de 2015 Dinorah Figuera, actual presidenta del Parlamento opositor en funciones extendidas.

Esta petición de extradición se remonta a octubre de 2023, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó la solicitud de extradición de Dinorah Figuera y otras figuras de la oposición. Estas acciones se llevaron a cabo después de que se dictaran órdenes de arresto en enero de ese año contra Figuera y otras directivas de la AN de 2015, acusándolas de delitos como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir.

El TSJ también solicitó la extradición del exalcalde venezolano Antonio Ledezma en esa misma fecha, acusándolo de conspiración. Sin embargo, la Audiencia Nacional española rechazó esta petición, citando preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos si fueran entregados a Venezuela.

Hasta el momento, España no ha recibido ninguna solicitud de extradición de Dinorah Figuera, ni la de 2023 ni la más reciente. La extradición no procede en casos de delitos políticos, y la Constitución española establece que no se concederán extradiciones si hay riesgo de ejecución, tratos degradantes o penas que atenten contra la integridad corporal de la persona extraditada.

En este contexto, la situación de Figuera y otras figuras de la oposición en España sigue siendo incierta, con implicaciones políticas significativas de cara a futuras decisiones judiciales y diplomáticas entre ambos países.