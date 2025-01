Pago Pensión IVSS con aumento para este 16 de enero 2025.

Pronto se realizará el depósito de la pensión del IVSS para febrero de 2025. Descubre AQUÍ todos los detalles sobre el pago del seguro social de Venezuela y verifica si figuras entre los nuevos beneficiarios.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no ha publicado todavía el calendario oficial para el depósito de la pensión de febrero 2025. Los beneficiarios esperan que el monto continúe siendo de 130 bolívares, tal como ha ocurrido en meses pasados. Además, se prevé que este pago se realice durante las últimas semanas del mes, siguiendo el patrón de distribución habitual. Igualmente, el pago de subsidios especiales como el Bono de Guerra es uno de los abonos más esperados por los abuelos y abuelas del país caribeño.

Pago Pensión IVSS con aumento para este 16 de enero 2025

¿Puedo cobrar la pensión del IVSS y Amor Mayor al mismo tiempo?

No, no es posible. Para ser beneficiario del IVSS, se debe dejar de recibir la pensión de Amor Mayor, ya que ambos programas no permiten el doble cobro.

Monto de la pensión del IVSS en enero 2025

El monto del pago del seguro social alcanza los 130 bolívares en Venezuela.

¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al IVSS?

Si quieres pertenecer al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), es necesario que seas un trabajador o trabajadora que esté registrado formalmente en una empresa o institución, ya sea pública o privada, y que cotice regularmente en el sistema de seguridad social en Venezuela.

IVSS 2025: ¿cuánto es el salario mínimo en Venezuela?

Desde 2022, el salario mínimo en Venezuela se ha mantenido en 130 bolívares, cantidad que corresponde a lo que los pensionados tienen derecho a recibir.