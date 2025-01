Aumento salarial 2025 en Venezuela.

Nicolás Maduro reiteró que durante 2025 se mantendrá la fórmula de indexación salarial aplicada desde 2023. Así lo afirmó en una entrevista concedida al diario La Jornada. Esta política ajusta ciertos bonos al valor del dólar, pero el salario mínimo permanece en 130 bolívares, equivalentes a 2,50 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

La medida, que Maduro asegura será «fortalecida», ha generado múltiples protestas por parte de trabajadores y sindicatos, quienes exigen un aumento salarial que recupere el poder adquisitivo. A pesar de los incrementos en los bonos de alimentación y el denominado «bono de Guerra Económica», el salario mínimo no se ha ajustado desde marzo de 2022

Aumento salarial 2025 Venezuela: ¿habrá modificaciones en el sueldo?

La última actualización del salario mínimo en Venezuela se realizó el 15 de marzo de 2022, cuando se estableció en 130 bolívares, equivalentes a 30 dólares en ese momento. Desde entonces, la cifra no ha sufrido modificaciones, lo que ha llevado a una pérdida significativa del poder adquisitivo debido a la constante inflación que afecta al país.

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una fórmula de indexación salarial, esta solo se aplica a ciertos bonos otorgados a través del Sistema Patria. Estos bonos están vinculados al tipo de cambio oficial del BCV, lo que busca proteger su valor frente a las fluctuaciones del dólar. Sin embargo, el salario mínimo como tal no está indexado, lo que afecta prestaciones, aguinaldos y vacaciones, dejando a los trabajadores con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

¿De cuánto es el salario indexado de Venezuela en 2025?

El término «salario indexado» ha generado confusión entre los trabajadores venezolanos. En realidad, lo que el gobierno denomina como «ingreso mínimo integral» incluye bonos que no forman parte del salario base y, por lo tanto, no influyen en beneficios laborales como prestaciones sociales. Actualmente, los bonos más relevantes son:

Bono de Guerra Económica : 90 dólares mensuales.

: 90 dólares mensuales. Cestaticket (bono de alimentación): 40 dólares mensuales.

En total, estos bonos representan 130 dólares al mes, pero al no formar parte del salario mínimo, los trabajadores no pueden incluirlos en cálculos de aguinaldos, vacaciones ni jubilaciones. Esta situación ha provocado protestas lideradas por sindicatos del sector público, quienes argumentan que la fórmula de indexación no garantiza la estabilidad económica de las familias.

¿Qué implementaciones hará Nicolás Maduro para mejorar los salarios de Venezuela en 2025?

Durante su entrevista, Nicolás Maduro afirmó que el gobierno seguirá apostando por la indexación como herramienta para recuperar los ingresos de los trabajadores «en la misma medida que crezca la generación de riquezas nacionales». Sin embargo, no anunció aumentos concretos en el salario mínimo, lo que ha generado incertidumbre entre la población.

El mandatario señaló que en 2024 se profundizó la fórmula de indexación y aseguró que en 2025 se buscará «fortalecer el concepto de recuperación de ingresos reales». No obstante, expertos económicos critican que esta estrategia depende de un entorno macroeconómico favorable que, actualmente, no se observa en Venezuela debido a la hiperinflación y las limitadas reservas internacionales.

¿De cuánto es el salario mínimo en Venezuela?

El salario mínimo es de 130 bolívares en Venezuela.