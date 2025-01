Nueva Esparta: Urbanización Mariscal clama por reparación de bote de agua blanca.

Los vecinos de la urbanización Mariscal, ubicada en el municipio García, exigen la urgente reparación de un gran bote de agua blanca que ha afectado a la comunidad durante meses. La situación afecta la calidad de vida de los residentes de este urbanismo en el estado Nueva Esparta.

Omar Malavé, residente de la urbanización, comentó que llevan ya seis meses lidiando con esta situación que ha deteriorado considerablemente la vialidad del sector.

“Ya son muchos meses con esta situación. Para salir de aquí debemos hacer de todo para poder salir de nuestras casas”, expresó Malavé.

Los habitantes de la urbanización Mariscal han acudido a todos los organismos competentes para solicitar una solución a esta problemática que también está afectando a otras comunidades cercanas.

«Nos hemos dirigido a Corpoelec un grupo de vecinos y hemos hablado con los de atención al ciudadano, siempre quedan en ir, pero no van. Es lamentable que en una isla donde la gente sufre tanto por agua, acá se pierda», dijo Isabel Calderín.

La situación es crítica y los vecinos instan a las autoridades a tomar medidas inmediatas para evitar que miles de litros se desperdicien.

«La urbanización Mariscal no es de gente adinerada, nosotros no tenemos para arreglar ese bote de aguas. La mayoría de los que viven aquí, trabajamos por un sueldo que da para comer y necesidades básicas. No tenemos como solventar esa situación», dijo Calderín.

En la Urbanización Mariscal también han registrado problemas con el alumbrado público, el cual es ineficiente.

