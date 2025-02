El voto es tu poder: Andrés Velásquez

El exgobernador del estado Bolívar y secretario general de La Causa R, Andrés Velásquez, ha reafirmado su decisión de no participar en las elecciones regionales y parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 27 de abril. Velásquez enfatizó en que el voto que no elige es un voto inútil, y destacó la importancia de escuchar al pueblo que votó en el pasado, señalando que no habrá votos para nadie si se reconoce el fraude y se participa en un proceso cuestionado por falta de transparencia.

Por otro lado, Henrique Capriles Radonski, dos veces candidato presidencial opositor y exgobernador de Miranda, anunció que sí acudirá a votar en estos comicios. Argumentó que es necesario defender el triunfo de Edmundo González Urrutia y expresó que la abstención no conduce a ninguna solución. Rompiendo con la línea de su partido, Primero Justicia, Capriles Radonski manifestó su intención de participar en las elecciones y señaló que decidirá por quiénes votar en el momento oportuno.

En medio de esta polarización, la Plataforma Unitaria Democrática está en medio de una discusión interna sobre si participar o no en los comicios. El secretario ejecutivo de la Plataforma, Omar Barboza, mencionó que se está buscando un acuerdo unitario entre los diferentes sectores de la oposición para presentar una postura conjunta ante las elecciones. A pesar de esto, Andrés Velásquez reiteró su postura de no participar en un proceso electoral que considera simulado y sin garantías de transparencia.

En este contexto de divisiones internas en la oposición venezolana, la postura de Velásquez se mantiene firme en rechazar la participación en unas elecciones que considera fraudulentas y controladas por el régimen. Mientras algunos líderes opositores optan por acudir a las urnas en busca de defender sus posiciones, la incertidumbre y la falta de consenso marcan el panorama político de cara a los comicios del 27 de abril.