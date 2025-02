«La selección no es mi felicidad» – Deyna Castellanos

La futbolista venezolana Deyna Castellanos hizo revelaciones impactantes este lunes sobre su experiencia en la selección nacional. En una entrevista para el podcast “We Are Brave”, la delantera habló sobre los conflictos y maltratos que ha enfrentado dentro del equipo tricolor.

Castellanos, reconocida por su talento en el ataque, no dudó en señalar que ha tenido que lidiar con situaciones difíciles con sus compañeras de equipo y el cuerpo técnico de la selección desde que era apenas una adolescente. La jugadora expresó: «La Vinotinto es un tema muy fuerte para mí. He tenido que vivir muchas cosas complicadas con la selección desde que tengo 12 años. Habían peleas, maltratos con compañeras y cuerpo técnico. Lo que la selección nacional vende por fuera, no es igual de bonito desde adentro».

A pesar de que le gusta representar a Venezuela en competiciones internacionales, Castellanos admitió que no se siente completamente feliz dentro del equipo nacional. La jugadora afirmó: «Yo amo mi país, pero estar en la selección no es un lugar en el que yo sea realmente feliz».

Estas declaraciones de Deyna Castellanos han generado revuelo en el ámbito deportivo venezolano, arrojando luz sobre posibles conflictos internos dentro de la selección nacional. Sin embargo, la jugadora continúa desempeñándose en el campo con profesionalismo y dedicación, a pesar de los obstáculos que ha enfrentado en su trayectoria.