Jackson Chourio traza sus metas para el futuro: 2025 en la mira

El pelotero venezolano Jackson Chourio, quien forma parte de la plantilla de los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas, expresó su satisfacción por su participación en los entrenamientos de primavera de la MLB en la temporada 2025.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, Chourio, quien destacó en la temporada anterior, manifestó tener varios objetivos en mente para este año y está decidido a demostrar todo su potencial en el terreno de juego.

Aunque prefirió no revelar específicamente cuáles son sus metas, el joven jugador aseguró tener estadísticas en mente que le gustaría alcanzar en la temporada que se avecina. «Tengo algunos objetivos. Pero no voy a decirlos. Es demasiado pronto ahora. Sí, tengo algunas estadísticas que quiero alcanzar, pero, por el momento, me reservo mencionarlas», declaró a MLB.com.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de lograr la hazaña de un 30-30 en esta temporada, luego de convertirse en el primer jugador en lograr un 20-20 con tan solo 20 años, Chourio se mostró confiado y tranquilo. «Voy a estar tranquilo toda la temporada. Este año me siento con más confianza que el anterior», añadió el grandeliga.

Con una actitud positiva y determinación, Jackson Chourio se prepara para afrontar los desafíos que se le presenten en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, demostrando su crecimiento y compromiso con su equipo y su carrera profesional.