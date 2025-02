Suspensión de tres meses para Jannik Sinner: ¿Qué pasó?

El tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, ha aceptado una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje. Sinner expresó que este acuerdo pone fin a un caso que llevaba pendiente desde que se detectaron dos pruebas de dopaje positivas hace casi un año.

La Agencia Mundial Antidopaje buscaba originalmente prohibir a Sinner participar en competiciones de tenis durante al menos un año. Esto a raíz de las pruebas positivas por trazas de un esteroide anabólico prohibido en marzo del año pasado. Sin embargo, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis decidió no suspender a Sinner, alegando que se trató de una contaminación accidental.

La explicación de Sinner, que las trazas de Clostebol encontradas en su muestra de dopaje se debieron a un masaje de un entrenador que había usado la sustancia después de cortarse el dedo, fue finalmente aceptada. Esto significa que el tenista italiano de 23 años no se perderá ningún torneo de Grand Slam, incluyendo el Abierto de Francia que comienza el 25 de mayo.

«Este caso ha estado sobre mis hombros durante casi un año y el proceso aún tiene mucho tiempo por delante y tal vez no se tome una decisión hasta finales de año», expresó Sinner, quien ganó el Abierto de Australia en enero, en un comunicado. «Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esa base, he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos sobre la base de una sanción de tres meses».

Este acuerdo marca un punto de inflexión en el caso de dopaje de Jannik Sinner, permitiéndole continuar con su carrera profesional luego de cumplir con la suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje.