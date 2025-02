Rafael Devers determinado a jugar en 3B

La reciente firma de Alex Bregman con los Medias Rojas de Boston ha generado interrogantes sobre el rol de Rafael Devers en el equipo para la temporada 2025. En una rueda de prensa celebrada este lunes, el jugador dominicano fue contundente al expresar su deseo de seguir desempeñándose como tercera base.

Devers afirmó haber tenido una conversación con la gerencia del equipo para reiterar su preferencia por mantenerse en la tercera base. A pesar de que el manager de Boston, Alex Cora, le propuso la posibilidad de jugar como bateador designado para ampliar las opciones del equipo, el dominicano dejó claro que no tiene interés en desempeñar ese rol.

«Mi posición es la tercera base. Es lo que he jugado. No sé cuáles son los planes. Tuvimos una conversación y dejé claro cuáles son mis deseos. Lo que suceda a partir de ahora, no lo sé», expresó Devers durante la conferencia.

Por su parte, Alex Cora, ante la complejidad de la situación, manifestó confianza en que se tomarán las decisiones adecuadas para beneficiar al equipo.

«Él (Rafael Devers) tiene mucho orgullo, lo sabemos. Siente que es tercera base y se va a preparar como tercera base, y tomaremos decisiones en consecuencia. Creo que esto no se trata de Bregman, Devers o Cora. Se trata de los Medias Rojas de Boston. Cualquier decisión que tomemos será en beneficio del equipo», aseguró el dirigente de los Medias Rojas.

En la temporada 2024, Rafael Devers disputó un total de 130 juegos como tercera base, acumulando más de 1000 innings en esa posición. Durante ese periodo, realizó 185 asistencias, cometió 12 errores y su porcentaje de fildeo fue de .960.