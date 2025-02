Sorpresa de Mark Williams al no pasar las pruebas físicas» «Mark Williams impactado por no superar las pruebas físicas

El jugador de los Charlotte Hornets, Mark Williams, se vio sorprendido esta semana al enterarse de que no sería traspasado a Los Ángeles Lakers debido a no pasar los exámenes físicos requeridos por el equipo californiano. Williams, quien esperaba un cambio a los Lakers, expresó su desconcierto al no aprobar las pruebas físicas, a pesar de haber estado jugando una gran cantidad de minutos en la temporada.

Williams señaló que sus lesiones anteriores estaban bien documentadas y que se había recuperado por completo de ellas. A pesar de haber disputado numerosos minutos en los últimos meses, el jugador se sentía en plena forma y no esperaba no superar los exámenes físicos requeridos para concretar el traspaso.

El jugador de los Hornets ha tenido destacadas actuaciones en la presente temporada, con partidos en los que ha anotado más de 30 puntos frente a equipos como Washington Wizards y Denver Nuggets. Actualmente, Williams promedia 15.6 puntos por partido, 9.6 rebotes en 25.0 minutos, demostrando su valía en la cancha a pesar de los contratiempos en las negociaciones de traspaso.