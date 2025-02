Presidenta del PJ critica a Capriles y Guanipa por dividir la unidad

Ante el comunicado del Comité Político Nacional de Primero Justicia (PJ), divulgado por Henrique Capriles la mañana de este viernes, avalando su participación en elecciones del 25 de mayo, la presidenta de la tolda aurinegra, Maria Beatriz Martínez, contraatacó en horas de la tarde con otro pronunciamiento en el que advierte al excandidato presidencial que se apartó de la unidad y de la organización política que fundó.

“El 20 de febrero, Henrique Capriles y Tomás Guanipa, junto a una pequeña facción de dirigentes, desconociendo la línea política de la Plataforma Unitaria, las decisiones de Edmundo González Urrutia, los siete principios señalados por María Corina Machado, las líneas políticas reiteradas institucionalmente de Primero Justicia, y la voluntad de los venezolanos conformaron unilateralmente un comando de campaña orientado a participar en la elección falsa convocada por Maduro”, respondió Martínez.

La exdiputada nacional señaló que la reunión encabezada por Capriles y Guanipa, hermano de Juan Pablo Guanipa, de la cual surgió el comunicado difundido por el exgobernador de Miranda, se hizo sin respaldo de la Dirección Nacional de PJ que ella encabeza como presidenta, “en ausencia de legitimidad y legalidad del Comité Político Nacional”.

Rechazó que aparte de “subestimar” a la militancia aurinegra, la posición de la facción de PJ liderada por Capriles y Guanipa, se alinea con la estrategia de la división opositora y de “normalización” tras el 28 de julio, de la administración de Nicolás Maduro.

“Con su decisión, se han apartado de la unidad y de Primero Justicia. Por ello, como autoridades del partido, asumimos su decisión y las consecuencias que de ello devienen. Constituyendo además un obstáculo más a la lucha por la democracia en Venezuela”, recalcó.

La dirigente política insistió que tras el desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio, a favor de Edmundo González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática sigue firme en su propósito de rescatar la democracia en Venezuela y especialmente el poder del voto como mecanismo para lograr ese objetivo.

Martinez, junto a la vicepresidenta de formación de la tolda, Paola Bautista, y otros dirigentes como Juan Pablo Guanipa se han expresado públicamente a favor del llamado de la líder opositora, María Corina Machado de no avalar ningún proceso electoral hasta que no se reconozca la victoria de González Urrutia el 28 de julio.

Sin embargo, otra parte de la dirigencia en la que además de Capriles y Tomás Guanipa, se alinean los exdiputados Jose Guerra, Rafael Guzmán y Juan Requesens, entre otros, llaman a participar en los venideros comicios regionales y parlamentarios como un “acto de resistencia” frente a la administración de Maduro.

Otros partidos de la Plataforma Unitaria como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela también han llamado a participar, mientras Encuentro Ciudadano, La Causa R y Voluntad Popular (VP) sostienen igualmente que no se puede ir a nuevos comicios sin que se respete la voluntad de cambio del 28 de julio. Edmundo González Urrutia también ha señalado que no tiene sentido votar para no elegir.

“El proceso convocado por quienes están en el poder no es una elección legítima, sino un intento de perpetuarse en el poder y seguir desconociendo el 28 de julio. Advertimos que Maduro busca imponer el Estado Comunal con una reforma constitucional que aniquila la soberanía popular, la descentralización y la República. Para impedirlo, es clave mantener la unidad política con el pueblo venezolano y el liderazgo legítimo, desplegando la fuerza necesaria para defender la democracia”, instó Martínez.

La Plataforma Unitaria emitió un comunicado este 19 de febrero en el que se admite estar analizando las condiciones para participar en las elecciones conjuntas del 25 de mayo, pero pone una serie de condiciones, entre ellas: respeto a la voluntad popular del 28 de julio, a la vigencia de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la liberación de los presos políticos. El pronunciamiento fue avalado por Machado.

“Primero Justicia reafirma su compromiso con la Plataforma Unitaria Democrática, la reconstrucción de la ruta electoral y la democracia, rechazando cualquier proceso fraudulento que no respete la voluntad soberana del 28 de julio, que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Seguimos en la ruta correcta. No hay atajos ni desvíos. El cambio está en la unidad, en la determinación y en la lucha de millones de venezolanos”, concluyó Martínez.

Acto seguido, VP también se pronunció en sus redes sociales para reiterar que no participará en los comicios del 25 de mayo a los que considera una farsa electoral.