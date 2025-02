Se hizo lo que se pudo: Una historia de superación

Durante el Festival Viña del Mar 2025, el comediante venezolano George Harris vivió una noche complicada al abandonar el escenario entre silbidos del público chileno. En medio de abucheos, Harris intentaba contar una historia, pero la presión del público lo llevó a tomar la decisión de retirarse.

«Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy», expresó Harris antes de abandonar el escenario, lo que generó más silbidos por parte de la audiencia. A pesar de los abucheos, algunos espectadores intentaron persuadirlo para que se quedara.

El comediante explicó que su vuelo a Nueva York salía en dos días y que no tenía problema en marcharse si así lo deseaba el público. Afirmó que su intención era dar cariño a la audiencia, pero si no era bien recibido, respetaría la decisión del público chileno.

Posteriormente, George Harris se pronunció en sus historias de Instagram sobre lo sucedido, mostrando su arrepentimiento y amor hacia sus seguidores. Además, compartió el testimonio de una chilena avergonzada por lo ocurrido, agradeciendo el apoyo de sus amigos en Chile.

Este incidente no es el primero en el que Harris se ve envuelto en polémica con el público chileno. En una publicación pasada, criticó a la izquierda de Chile por apoyar a Salvador Allende, lo que generó controversia y señalamientos en su contra. A pesar de ello, el comediante intentó calmar las aguas antes de su participación en Viña del Mar, instando a sus seguidores a disfrutar del show y no alimentar la negatividad.

A pesar de sus intentos por reconciliarse con el público chileno, los comentarios negativos persistieron y el incidente en el Festival Viña del Mar 2025 marcó un punto álgido en la relación entre George Harris y la audiencia chilena.