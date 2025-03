Actualización sobre la salud del Papa tras 17 días en el hospital

El Papa sigue «estable» y su pronóstico sigue siendo «reservado»



El Papa Francisco continúa su proceso de recuperación en el hospital Gemelli de Roma, donde ha permanecido ingresado durante 17 días debido a una bronquitis con infección polimicrobiana y una neumonía bilateral. Según el último parte médico emitido por la Santa Sede, el pontífice se mantiene «estable», no presenta fiebre y no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas.

A pesar de estos avances, su cuadro clínico sigue siendo considerado «complejo» y su pronóstico se mantiene «reservado». Los médicos han destacado que el Papa no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva, sino solo oxigenoterapia de alto flujo, lo que indica una buena respuesta al tratamiento.

Durante la mañana, el Santo Padre ha participado en la Santa Misa junto a su equipo médico y ha alternado el descanso con la oración. A pesar de la incertidumbre sobre las posibles consecuencias de la crisis respiratoria sufrida el pasado viernes, el parte médico no menciona nuevos detalles al respecto.

El Papa, de 88 años, ha mantenido una rutina diaria en el hospital, desayunando, tomando café y leyendo algunos periódicos. Además, ha recibido la visita de destacados miembros de la jerarquía vaticana, como el cardenal italiano Pietro Parolin y el venezolano Edgar Peña Parra.

La crisis respiratoria del viernes, causada por un broncoespasmo y seguida de un cuadro de vómito por inhalación, obligó a alternar la oxigenoterapia con la ventilación mecánica no invasiva. Afortunadamente, el Papa no ha presentado fiebre ni leucocitosis, lo que descarta nuevas infecciones derivadas de este episodio.

En este contexto, la evolución de la salud del Papa Francisco ha sido objeto de atención mundial, con seguidores de todo el mundo esperando noticias sobre su estado de salud. La preocupación y el cariño hacia el Pontífice se han manifestado a través de muestras de apoyo en redes sociales y mensajes de solidaridad.

En resumen, la salud del Papa Francisco sigue siendo motivo de atención y preocupación, pero los últimos partes médicos indican una evolución positiva en su estado. Su fortaleza y espíritu de lucha han sido destacados por sus seguidores, quienes continúan enviando mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

