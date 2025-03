LeBron James alcanza los 50 mil puntos y se siente honrado

LeBron James alcanza los 50.000 puntos en la NBA



El domingo pasado, LeBron James hizo historia al llegar a la impresionante marca de 50.000 puntos combinando temporada regular y playoffs en la NBA. Este logro no solo resalta su talento como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, sino que también demuestra su increíble consistencia a lo largo de más de una década en la liga, jugando para equipos como los Cavaliers, el Heat y actualmente los Lakers.

El astro del baloncesto comentó después de anotar 32 puntos en la victoria de los Lakers sobre los New Orleans Pelicans: «Son muchos puntos. Obviamente, lo primero que me viene a la mente es de dónde vengo. Empecé a jugar cuando era un niño pequeño y me encantaba el deporte, y esperaba que algún día pudiera jugar al más alto nivel. He podido hacerlo y realmente disfruto de mi carrera. Así que definitivamente es un honor. Es genial ver eso».

La canasta histórica fue en asociación con Doncic



Es importante mencionar que la canasta histórica que llevó a LeBron James a los 50.000 puntos fue un triple asistido por Luka Doncic, quien se ha convertido en un importante jugador para los Lakers desde su llegada procedente de los Dallas Mavericks hace un mes. La asociación entre LeBron y Doncic ha fortalecido al equipo, que ha ganado 17 de sus últimos 20 partidos, incluyendo siete de forma consecutiva.

Doncic, que anotó 30 puntos y dio 15 asistencias en el mismo partido, expresó su admiración por LeBron James: «Es increíble verlo hacer estas cosas a esta edad. Es increíble, esos 50.000 puntos. Ni siquiera puedo explicar lo increíble que es eso. Puede llegar a los 70.000. Nunca se sabe».

LeBron James, una leyenda en activo



LeBron James no solo es el mejor anotador en la historia de la NBA en la temporada regular y en playoffs, sino que también se mantiene jugando a un nivel excepcional a sus 40 años. Con más de 30 minutos por partido en las 22 temporadas de su carrera, LeBron demuestra una resistencia física y mental impresionante que lo ha llevado a la cima del baloncesto mundial.

Actualmente, LeBron está empatado con Vince Carter con la mayor cantidad de temporadas jugadas en la NBA y se encuentra en el tercer lugar en la lista de partidos disputados, solo por detrás de Robert Parish y Kareem Abdul-Jabbar. Si decide regresar para una temporada número 23, un récord en la liga, es muy probable que supere a Parish el próximo invierno.

En resumen, LeBron James sigue dejando huella en la NBA y continúa sorprendiendo a sus seguidores con su talento, consistencia y dedicación al deporte. Su legado en el baloncesto es innegable y su camino hacia los 50.000 puntos es solo una muestra más de su grandeza como jugador.